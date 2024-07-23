Індонезія вперше за 10 років планує відновити імпорт нафти з Росії

Це стало першим подібним кроком за останні 10 років, адже востаннє Pertamina купувала російські сорти ESPO Blend і Sokol ще у 2014 році

Індонезійська державна нафтопереробна компанія Pertamina вперше за 10 років вирішила закупити російські сорти нафти для постачання на свій найбільший НПЗ у вересні.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела серед трейдерів.

Pertamina не купувала російську нафту з 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Індонезія, яка не приєдналася до санкцій Заходу проти Росії, востаннє закуповувала російські сорти ESPO Blend і Sokol. Західні санкції, а також ембарго ЄС на російську нафту та механізм обмеження цін, змусили Росію переорієнтувати свої постачання на такі країни, як Китай, Індія та Туреччина. Pertamina оголосила тендер на постачання нафти Urals, а також інших сортів, таких як Kirkuk, Jubilee, Al Shakheen, на свій НПЗ Cilacap 15-17 вересня.

Крім того, компанія допустила до тендеру нафту марки Sokol серед легких сортів нафти, які мають бути доставлені 18-20 вересня. За даними Reuters, тендери вже завершилися, але їх результати ще не оголошені. Один із джерел, знайомий з планами Pertamina, зазначив, що компанія купуватиме російську нафту лише за ціною, нижчою за $60 за барель, встановлену країнами G7.

Представник Pertamina підтвердив, що компанія буде закуповувати сиру нафту, яка відповідає специфікаціям її НПЗ, дотримуючись усіх відповідних норм.

«Якщо ми купуємо сиру нафту з Росії, це буде зроблено за механізмом обмеження ціни» , – заявив речник компанії Германсіях Насроєн.

Відновлення імпорту російської нафти Індонезією свідчить про те, що деякі країни готові йти на компроміси з санкціями, щоб отримати доступ до більш дешевих енергоносіїв.