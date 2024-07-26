Російське судно підозрюється у порушенні територіальних вод Фінляндії

Прикордонна служба Фінляндії відповідає за розслідування випадків порушення кордону

26 липня російське судно ймовірно здійснило територіальне порушення морської акваторії Фінляндії в східній частині Фінської затоки. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони країни.

«Міністерство оборони як вищий територіальний наглядовий орган спрямовує та координує діяльність територіальних наглядових органів з питань територіального нагляду. Прикордонна служба відповідає за розслідування випадків порушення кордону», – йдеться у повідомленні.

Прикордонна служба розслідує інцидент і надасть додаткову інформацію в ході розслідування.

Нагадаємо, що парламент Фінляндії підтримав закон, що дозволяє прикордонникам повертати мігрантів, які перетинають кордон з РФ, на тлі напливу понад 1300 шукачів притулку.

Зауважимо, Росія може «перевіряти» і «випробовувати» членів НАТО на своєму західному кордоні. Таке припущення на тлі останніх провокацій країни-агресорки зробив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо. Під час свого візиту до Латвії Орпо заявив, що члени НАТО повинні бути добре підготовлені до всіх видів загроз, що походять з Росії.

До слова, міграційне відомство Фінляндії Migri цього літа та восени має намір скоротити кількість місць для розміщення нових прохачів притулку. Також буде закрито деякі центри прийому. Про це із посиланням на повідомлення Migri пише фінське видання Yle.