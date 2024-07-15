Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Російське командування залучає до бойових дій недостатньо оснащені резерви – ISW

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Російське командування залучає до бойових дій недостатньо оснащені резерви – ISW
Окупанти використовують резерви для підтримки штурмових атак на сході України
фото з відкритих джерел

Поточні зусилля Росії з розгортання збройних сил створюють незначну кількість додаткових сил

Російське військове командування могло залучити до бойових дій проти України недостатньо оснащені підрозділи, які спочатку призначалися для виконання функцій оперативного резерву. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики припускають, що на подібний крок довелося піти через обмеження російського оборонно-промислового комплексу або для підтримки штурмових атак на сході України.

Експерти звертають увагу на заяву українського військового оглядача Костянтина Машовця, який повідомив, що російське військове командування має намір сформувати 27-му мотострілецьку дивізію як оперативний резерв Центрального угруповання військ, яке може бути введений в бій у разі українського контрнаступу на Авдіївському напрямку або російського наступу на Торецькому напрямку.

Як зазначено у звіті, російське військове командування достроково перекинуло 506-й і 589-й мотострілецькі полки на Торецький напрямок.

«Вперше в ISW помітили повідомлення про те, що частини 27-ї мотострілецької дивізії діяли під Авдіївкою у квітні 2024 року та під Торецьком на початку липня 2024 року. Зауваження Машовця від 14 липня про те, що ці полки були розгорнуті для ведення бойових дій раніше, ніж планувалося, може свідчити про те, що російське військове командування відстало від запланованого графіку укомплектування та озброєння і не змогло укомплектувати ці підрозділи до цільової позначки у 87%», – кажуть аналітики.

Аналітики наголошують, що поточні зусилля Росії з розгортання збройних сил створюють незначну кількість додаткових сил, які не відразу відправляють на фронт як підкріплення, яке Росія може використовувати для створення оперативних резервів, але російський оборонно-промисловий комплекс навряд чи здатний повністю забезпечити російські резерви.

Читайте також:

Теги: війна окупанти армія фронт штурм

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Оксана Забужко переконана, що Захід дарма боїться Росію
Відома письменниця пояснила, чому світ і досі боїться Росію
Вчора, 15:10
Київська ГЕС
Чи можливо знищити Київську ГЕС? Оцінка генерала-майора запасу СБУ
13 липня, 10:46
Старт саміту НАТО та завершення рятувальних робіт в «Охматдиті». Головне за 9 липня
Старт саміту НАТО та завершення рятувальних робіт в «Охматдиті». Головне за 9 липня
9 липня, 21:00
Попередньо в Києві загинули 20 людей та майже 100 постраждали
У Києві 9 липня оголошено Днем жалоби через атаку РФ
8 липня, 17:08
Дніпро після атаки 7 липня
Атака на Кривий Ріг та Дніпро: понад 50 поранених
8 липня, 15:12
У Запорізькій області окупанти продовжують видобуток корисних копалин, вивозячи залізну руду через Керченський міст
Окупанти експлуатують Керченський міст для крадіжки українських корисних копалин
4 липня, 14:02
Взимку українці можуть бути зі світлом лише 5-6 годин на день
«12 годин без світла – базовий сценарій». Гендиректор Yasno дав прогноз на зиму
29 червня, 11:18
Дмитро Лазуткін заявив, що мобілізація стала інтенсивною
Стало відомо, скільки українців оновили дані в ТЦК
28 червня, 03:07
У Харкові прогриміли вибухи
У Харкові прогриміли вибухи
24 червня, 22:32

Події в Україні

Сирський відправить перевірку до 59-ї бригади на тлі скандалу з комбригом
Сирський відправить перевірку до 59-ї бригади на тлі скандалу з комбригом
Російське командування залучає до бойових дій недостатньо оснащені резерви – ISW
Російське командування залучає до бойових дій недостатньо оснащені резерви – ISW
В Україні вранці була оголошена масштабна повітряна тривога
В Україні вранці була оголошена масштабна повітряна тривога
Негода на Львівщині: понад 200 населених пунктів перебувають без світла
Негода на Львівщині: понад 200 населених пунктів перебувають без світла
Втрати ворога станом на 15 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 15 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 липня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 липня: ситуація на фронті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
17K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 липня: ситуація на фронті
14K
Ветеран назвав умову для завершення війни в Україні
11K
Меланія Трамп опублікувала заяву стосовно замаху на чоловіка
7376
Трамп зробив заяву після замаху
6899
Буданов назвав найважчі втрати Росії на війні

Новини

Благодійники передали ГУР техніку і старовинні карти України (фото)
Вчора, 14:28
Уніфікований тариф на розподіл електрики ускладнить роботу великої промисловості – ексочільниця Міненерго
Вчора, 14:11
Президент «Укрметалургпром» оцінив наслідки ідеї уніфікації тарифу на розподіл електроенергії
13 липня, 15:58
Росіяни підбурюють у соцмережах до агресії через відсутність світла – Кам’янська міська рада
13 липня, 15:45
Тимошенко вирахувала «максимальна чесну ціну» електроенергії: цифра шокує
13 липня, 15:39
Ювілей найстарішої парламентської партії України. Тимошенко показала, як святкує з командою (фото)
12 липня, 16:23

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua