Російське командування залучає до бойових дій недостатньо оснащені резерви – ISW

Поточні зусилля Росії з розгортання збройних сил створюють незначну кількість додаткових сил

Російське військове командування могло залучити до бойових дій проти України недостатньо оснащені підрозділи, які спочатку призначалися для виконання функцій оперативного резерву. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики припускають, що на подібний крок довелося піти через обмеження російського оборонно-промислового комплексу або для підтримки штурмових атак на сході України.

Експерти звертають увагу на заяву українського військового оглядача Костянтина Машовця, який повідомив, що російське військове командування має намір сформувати 27-му мотострілецьку дивізію як оперативний резерв Центрального угруповання військ, яке може бути введений в бій у разі українського контрнаступу на Авдіївському напрямку або російського наступу на Торецькому напрямку.

Як зазначено у звіті, російське військове командування достроково перекинуло 506-й і 589-й мотострілецькі полки на Торецький напрямок.

«Вперше в ISW помітили повідомлення про те, що частини 27-ї мотострілецької дивізії діяли під Авдіївкою у квітні 2024 року та під Торецьком на початку липня 2024 року. Зауваження Машовця від 14 липня про те, що ці полки були розгорнуті для ведення бойових дій раніше, ніж планувалося, може свідчити про те, що російське військове командування відстало від запланованого графіку укомплектування та озброєння і не змогло укомплектувати ці підрозділи до цільової позначки у 87%», – кажуть аналітики.

Аналітики наголошують, що поточні зусилля Росії з розгортання збройних сил створюють незначну кількість додаткових сил, які не відразу відправляють на фронт як підкріплення, яке Росія може використовувати для створення оперативних резервів, але російський оборонно-промисловий комплекс навряд чи здатний повністю забезпечити російські резерви.