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Павло Клімкін Дипломат

Як вступ України до ЄС руйнує плани Путіна

glavcom.ua
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25 червня офіційно стартували переговори про вступ України до Європейського союзу
колаж: glavcom.ua

Для Путіна та Кремля членство України в Євросоюзі і є стратегічною поразкою

Сьогодні важливий день – він увійде в історію України. Все тільки починається, але переговори з ЄС – це геополітичний та ціннісний зсув.

Для Путіна та Кремля членство України в Євросоюзі і є стратегічною поразкою, адже там хочуть зруйнувати Захід і світ, що утворився після Другої Світової.

У Москві хотіли назавжди відкласти нашу інтеграцію в ЄС – це призвело до того, що і ми і ЄС увімкнули «іншу передачу» і спільно виставили ціль руху – не у політичних заявах, а реальних діях.

Для нас цей процес є життєво важливим, від нього залежить наше існування. Ставка у вступі до ЄС – це наше існування як країни та нації.

У Кремлі так само розуміють, що наше повернення до Європи – це кінець реальності, яку вони собі вигадали, а значить це для них теж життєво важливо, тільки у негативному сенсі. Там зроблять все можливе і неможливе, щоб нашу інтеграцію вбити і зруйнувати. Найкращий варіант для них – щоб України взагалі не було.

Успішно вступити в ЄС – це так само важливо як і фронт – звісно, на інший кшталт. Ми не маємо втрачати стратегічного сенсу, для чого це все, не маємо фіксити себе на деталях (хоча без них теж ніяк), відпускаючи стратегічну перспективу.

З Москви вже запускають по Європі хвилі про те, що наше сільське господарство «доб’є» Євросоюз, а всі залишаться без своїх бюджетів. І для нас дуже важливо тримати у країнах ЄС сенс, що з нами він сильніший, що ми не частина проблеми, а частина єдино можливого для нього рішення у майбутньому не потрапити під російський каток.

Це досі очевидно далеко не для всіх і це потрібно буде доводити. Геополітична Європа можна виникнути лише з Україною, або не виникне взагалі. А сьогодні, звісно, не свято, але історичний день – можна вносити у підручники. Зусилля кожного – недарма.

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Джерело
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Теги: Європейський союз Європа Україна переговори

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