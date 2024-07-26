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Зеленський повідомив, на якому напрямку фронту РФ здійснює найбільше атак

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Зеленський повідомив, на якому напрямку фронту РФ здійснює найбільше атак
Зеленський подякував ЗСУ у своєму вечірньому зверненні
фото: Офіс президента

Сьогодні Сирський двічі доповідав Зеленському

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Покровський напрямок є найскладнішим на фронті. Про це він заявив у своєму вечірньому зверненні наприкінці 884-го дня війни.

Зеленський зазначив, що провів нараду з міністром оборони Рустемом Умєровим: «Про нові оборонні пакети для України – те, що ми готуємо з партнерами. Важливо, щоб наші воїни отримували саме те, що необхідно в цих умовах дуже жорстких боїв і тиску російської армії».

Президент з міністром оборони розібрали ситуацію на складних напрямках фронту.

«Зокрема, і з міністром, і з військовим командуванням ми детально розбираємо ситуацію на складних напрямках, передусім це Покровський напрямок на Донеччині. Саме цей напрямок був і залишається основним напрямком російських атак. Двічі сьогодні були доповіді Головкома Сирського. Має бути зроблене й буде зроблене все, щоб посилити наші позиції, нашу українську здатність завдавати окупанту відчутних втрат», – йдеться у заяві.

Також Зеленський відзначив та подякував українським військовим: «Я хочу особливо відзначити наших воїнів, які завдають ударів по російських базах і логістиці на окупованій території. Окупант повинен відчувати, що це – українська земля. І кожна знищена російська авіабаза, кожен знищений російський військовий літак – на землі чи то в повітрі – це порятунок українських життів. Хлопці, наші воїни, я дякую вам за влучність!».

До того ж президент підписав кілька указів про відзначення державними нагородами українських захисників і захисниць.

Нагадаємо, що наразі росіяни не планують великий наступ на півдні. Водночас загарбники концентрують сили Донбасі. Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

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Теги: Україна ЗСУ Міноборони війна Володимир Зеленський

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