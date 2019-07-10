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    Думки вголос

    Спочатку приходять російські «Свати», а потім вже й російські «Гради»

    • Юрій Сиротюк

      Депутат Київради, ВО «Свобода»

    • Розсилка
    Спочатку приходять російські «Свати», а потім вже й російські «Гради»

    Країна потребує Верховного Головнокомандувача. Що дає накази стріляти, а не відступати

    Політика в нікуди.

    Спочатку приходять російські «Свати», окуповується інформаційний простір, а потім приходять російські «Гради». Це ж аксіома.

    Зеленський вперто продовжує політику Порошенка щодо Росії.

    Замість того щоб розірвати дипломатичні відносини з країною-агресором, з нею намагаються «гаваріть».

    Замість того, щоб арештувати і конфіскувати російський бізнес, з ним торгують.

    Замість того, щоб арештувати російську агентуру, їй дають можливість і далі концентрувати медіа, бізнес і йти до парламенту.

    Замість того, щоб відкинути «дипломатичний Іловайськ» - Мінські угоди, його далі намагаються юзати.

    «Новий» в контрреволюції перевершив попередника.

    Верховного «кондитера» під час війни змінив верховний «диктор».

    А країна потребує Верховного Головнокомандувача. Що дає накази стріляти, а не відступати.

    Що не згортає, а розширює люстрацію, що не спілкується з олігархами, а садить їх за грати.

    Джерело: Блог Юрія Сиротюка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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