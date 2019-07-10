Спочатку приходять російські «Свати», а потім вже й російські «Гради»
Країна потребує Верховного Головнокомандувача. Що дає накази стріляти, а не відступати
Політика в нікуди.
Спочатку приходять російські «Свати», окуповується інформаційний простір, а потім приходять російські «Гради». Це ж аксіома.
Зеленський вперто продовжує політику Порошенка щодо Росії.
Замість того щоб розірвати дипломатичні відносини з країною-агресором, з нею намагаються «гаваріть».
Замість того, щоб арештувати і конфіскувати російський бізнес, з ним торгують.
Замість того, щоб арештувати російську агентуру, їй дають можливість і далі концентрувати медіа, бізнес і йти до парламенту.
Замість того, щоб відкинути «дипломатичний Іловайськ» - Мінські угоди, його далі намагаються юзати.
«Новий» в контрреволюції перевершив попередника.
Верховного «кондитера» під час війни змінив верховний «диктор».
А країна потребує Верховного Головнокомандувача. Що дає накази стріляти, а не відступати.
Що не згортає, а розширює люстрацію, що не спілкується з олігархами, а садить їх за грати.
Джерело: Блог Юрія Сиротюка