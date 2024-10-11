Війна з Росією це погано, але мир з нею це ще гірше

Наочно про різницю миру і війни з Москвою

У лютому 2014 році поки Майдан і парламентська опозиція перебирали владу у Києві і Україні, Путін розпочав бліцкриг анексії Криму, який довго і ретельно готував. Реакція України була сильно млявою.

Наші військові частини, що зберегли вірність присязі, замість пробувати чинити збройний опір, чи принаймні переганяти техніку, а у випадку неможливості нищити її, публічно з оркестром і прапорами капітулювали.

Пригадую як один кіношний герой казав, що вони не вчинятимуть опір, бо загинуть, а на пропозицію потопити корабель – казав, що не робитиме цього, бо буде екологічна катастрофа.

Операція з сухопутної частини України у Криму так і не почалася. Пояснень було багато, але серед головних чулося, бо «Путін нападе», бо «Захід не буде підтримувати Україну», бо «буде ядерна війна», загалом багато.

Збоку, особливо за кордоном – це виглядало напевно як певне визнання Україною законності претензій Росії на Крим. Зрештою потім це запаралелилось тим, що тема Криму була випущена з так званого мінського переговорного процесу.

І взагалі, тодішня влада вибрала «мир», досить часто мир за будь-яку ціну як спосіб залагодження російської агресії. Кандидат у Президенти Порошенко йшов на вибори як президент миру, а вінцем його творіння став так званий мирний план Порошенка-Путіна, на чолі з головним реалізатором домовленостей Медведчуком.

Як результат постійні перемирʼя, подальша повзуча окупація Путіна на Донбас. Мінськ-1; Мінськ-2. Законодавче визнання так званого «особливого статусу Донбасу, фактична легалізація путінської присутності на Донбасі, плюс час, щоб Путін укріпився і перетравив окуповані території.

Мінський переговорний процес – очевидний дипломатичний Іловайськ для України дав додаткові дипломатичні, політичні і військові козирі Путіну. Путін вивів з дипломатичної ізоляції і укріпив дружній режим Лукашенка у Білорусі.

А найголовніше Мінськ ІІ дозволив перекинути випробування у боях війська у Сирію і на порядок підвищити свій вплив у світі. Далі скориставшись заморозкою українського театру дій, Путін наростив впливи в Африці, спробував понервувати США активністю у Латинській Америці, фактично інкорпорував Білорусь.

Зрештою, відчув себе великим і вголос почав пропонувати поділити світ як мінімум на трьох. Водночас, нафто-газова агресія теж давала гроші і впливи. Тому коли Путін 24 лютого приступив до «остаточної реалізації Мінських домовленостей», наші міжнародні партнери прибрали посольства з Києва і готові були сприйняти нову геополітичну реальність.

Тому так чи інакше замороження війни в Україні, дало Путіну можливість серйозного геополітичного стрибка. Але коли Україна змінила платівку і почала воювати «геополітична бульбашка Путіна» починає лускати. Виснаження російської армії, при чому на десятиліття не дасть можливості Росії погрожувати силою у різних куточках світу.

Путін не зміг належно втрутитися і зберегти Карабаський вузол впливу на Південному Кавказі, НАТО поширилося на весь ареал Балтійського моря, на Росії деградувала ВПК, Україна показала слабкість Росії операціями на її території та зняла табу на операції у Криму.

Так це все дається важкими втратами, потом і кровʼю, знекровленістю економіки, але Україна крок за кроком вибиває імперські амбіції на геополітичне лідерство з Росії. І робить краще і світу і собі.

Ось простий приклад як війна є кращим інструментом у відносинах з Росією, ніж мир. Бо мир з Росією – це завжди фальш і брехня.