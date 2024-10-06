Головна Думки вголос Віктор Шлінчак
search button user button menu button
Віктор Шлінчак Голова правління Інституту світової політики. Засновник «Главкома»

Війну на паузу? Нова пропозиція Путіну

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Зараз пропозиція в медіа (від Заходу) звучить просто: треба зійтися з Путіним десь посередині, щоб просто виграти час»
фото з відкритих джерел

Схоже, що в США, Німечиині та деяких інших країнах хочуть повторити колишній невдалий український експеримент і «зазирнути в очі Путіну»

Останні публікації у західних медіа про ніби-то домовленість України з Заходом поставити війну на паузу ціною (тимчасової) відмови від окупованих українських територій на користь Росії виглядають як сценарій-пропозиція, адресовані в першу чергу не нам, а Москві.

Схоже, що в США, Німечиині та деяких інших країнах хочуть повторити колишній невдалий український експеримент і «зазирнути в очі Путіну».  Але я не бачу зараз жодного мотиву, аби він йшов на якісь поступки, допоки у нього є стратегічна ціль – дотиснути Захід остаточно і повернутися до епохи  «Варшарського мирного договору», де Росія заправляє великою частиною Європи.

Зараз пропозиція в медіа (від Заходу) звучить просто: треба зійтися з Путіним десь посередині, щоб просто виграти час, поки він живий заморожувати конфлікт, а як тільки зʼявиться вікно можливостей (через 5-7-10 років) перейти до дипломатичного врегулювання.

Але як тільки піднімаються теми про якісь домовленості, росія зробить все навпаки – буде лише збільшувати бряцання зброєю, бо її ціль не Вугледар і навіть не Покровськ. Їй треба виграти психологічну війну, аби до Москви потягнулися на поклон шольци і макрони. Аби росію повернули у Велику вісімку і всі чекали чергового годинного запізнення Путіна на фотографування президентів. Аби зняли санкції. Аби визнали, що підтримувати Україну – невигідно і накладно.

Тому в принципі навіть не цікаво обговорювати, по якому саме селу може проходити лінія тимчасового розмежування, якщо путін за жодних обставин не піде на домовленості виключно аби «закінчити війну в Україні». Бо його бажаний профіт – повторюся – не в розбомблених селах. А у визнанні. Визнанні його перемоги над колективним Заходом, який так і не спромігся діяти вчасно, жорстко і рішуче. Ще з 2008-го року, до речі.

І тут у мене велике питання до лідерів Заходу: чи готові вони повернути його за один стіл, аби спочатку підносити на фуршеті напої, а потім – платити данину, чи ціною (в тому числі своїх рейтингів) робити все, аби довести загальноєвропейську спроможність і покарати міжнародного злочинця? Підозрюю, що саме ця дилема є на найближчі місяці основною для дискусій.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія санкції путін війна США Німеччина Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

А сам Трамп у своєму дописі на Truth Social незабаром після того, як було подано заяву, написав: «Втручання у вибори!».
Спецпрокурор представив нові докази проти Трампа про зрив виборів у 2020 році
3 жовтня, 05:55
Пожежа на околицях Москви
Ранок у Москві розпочався з масштабної пожежі (відео)
25 вересня, 09:35
Зеленський відвідає завод із виробництва артилерійських снарядів у Пенсильванії
Зеленський відвідає завод із виробництва артилерійських снарядів у Пенсильванії
22 вересня, 01:40
Київщину атакували ворожі дрони
Вночі окупанти атакували Київщину
19 вересня, 07:55
У 2011 році Кононов був нагороджений відзнакою міського голови Львова «Почесний знак святого Юрія»
«Перемога завжди буде за Росією». Екстренер «Карпат» зробив скандальну заяву про Курщину
18 вересня, 12:53
Працівники ФБР почали рослідування
У США виборчі комісії шести штатів отримали листи з погрозами: ФБР почало розслідування
18 вересня, 04:24
Серія тендерів передбачає два лоти: на виробництво вдосконалених FPV-дронів та дронів-перехоплювачів
Українські компанії вперше зможуть взяти участь у тендерах коаліції дронів
17 вересня, 21:59
У Гаазі відкрився Реєстр збитків для України, де кожен, хто постраждав від війни РФ, може подати заяву на відшкодування
Банкова спрогнозувала, коли запрацює механізм компенсацій збитків від агресії РФ
13 вересня, 19:59
Названо причину забруднення річки Сейм
Названо причину забруднення річки Сейм
10 вересня, 14:47

Віктор Шлінчак

Війну на паузу? Нова пропозиція Путіну
Війну на паузу? Нова пропозиція Путіну
Нові звільнення/призначення послів. Що відбувається з українською дипломатією
Нові звільнення/призначення послів. Що відбувається з українською дипломатією
У нас теж будуть щасливі очі
У нас теж будуть щасливі очі
Для Камали Гарріс почався найважливіший етап в кар'єрі
Для Камали Гарріс почався найважливіший етап в кар'єрі
США рухаються до тотальної внутрішньої ескалації
США рухаються до тотальної внутрішньої ескалації
На жаль, НАТО не вчиться на своїх помилках...
На жаль, НАТО не вчиться на своїх помилках...

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
79K
Сі Цзіньпін та Кім Чен Ин дали один одному обіцянки
71K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 жовтня: ситуація на фронті
57K
Названо політика, який є бізнес-партнером скандальної глави хмельницького МСЕК
28K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 жовтня 2024
15K
День вчителя України 2024: щирі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
7603
Армада шведських БТР вже на шляху до України: що відомо про Pbv 302

Новини

У Києві повітряна тривога тривала 8 хвилин
Сьогодні, 22:09
За добу енергетики ДТЕК повернули світло майже 14 тис. осель після обстрілів
Сьогодні, 18:11
Дощі та до 20°C тепла: прогноз погоди на 6 жовтня
Сьогодні, 05:00
6 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Махінації посередників на фармринку. Тимошенко ініціює створення слідчої комісії
Вчора, 18:42
РЕБ на фронт: благодійники Бочкала та Колюбаєв передати обладнання для військових
Вчора, 12:39

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua