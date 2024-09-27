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Олександр Кочетков Аналітик, політтехнолог

Ядерні погрози Кремля. Путін підіграє Трампу?

glavcom.ua
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Трамп переконує, що Гарріс веде США до ядерної катастрофи, бо має намір продовжувати підтримку України, а це змусить Путіна нанести ракетно-ядерний удар
з відкритих джерел

«Маємо синхронну брудну гру: цілеспрямований шантаж і блеф з одного боку і пропагандистське використання цього з іншого»

Перше за все, ядерна загроза з боку Росії після зміни доктрини не збільшилася. Тому що всі ті принципи щодо ядерного удару по неядерній країні були закладені у них у доктрину і раніше, просто зараз викладені іншими формулюваннями.

Тобто, російська ядерна доктрина дозволяє ядерний удар по Україні та її союзниках у будь-яку мить, а достатньою підставою буде лише те, що Україна не хоче бути колонією недоімперії. Та й зрештою, хтось вважає, що Путін діє виключно у правовому полі, згідно законів і доктрин і звертає увагу на щось, окрім сили і грошей?? Ну-ну...

До речі, оця новація, що Росія буде сприймати перетин її кордонів великою кількістю літальних апаратів, як напад і відповідати ядерною зброєю, зокрема, по союзникам нападника – це повна туфта. Бо нема конкретики. «Велика кількість» – це скільки? Українські безпілотники постійно і масово перетинають кордон з Росією – і що? Американські «Хаймарси» давно б’ють по цілях на Курщині – і що?

Тобто, маємо чергове залякувальне бла-бла-бла. А насправді, все буде вирішуватися навіженим кремлівським диктатором одноосібно – так само, як він прийняв рішення про вторгнення в Україну.

Ще раз повторюю: не треба зважати на цей каламутній потік слів, треба звертати увагу на дії. З дій поки що бачимо вражаюче фіаско з запуском ядерного носія «Сармат». Випробування ЯЗ у Росії не проведені – знов такі чуємо слова про готовність, а з дій на Новій Землі лише ремонт казарм для розміщення гарнізону.

А тоді навіщо у Кремлі з помпою проводили засідання Ради безпеки по зміні ядерної доктрини, дуже таємне засідання, всі результати якого відразу були оприлюднені?

А тут все просто: Путін старанно забезпечує Трампу аргументи для агітаційної кампанії на виборах. Дивиться: Путін пообіцяв, що якщо підтримка України за боку США продовжиться, а Україна продовжить бити по території Росії (нагадаю, що РФ всі окуповані нею території вже внесла до своєї конституції), то тоді Росія залишає за собою можливість вдарити ЯЗ по Штатах.

І от Дональд Трамп вже почав розповідати, що Камала Гарріс веде США до ядерної катастрофи, бо має намір продовжувати підтримку України, а це змусить Путіна нанести ракетно-ядерний удар. А він – Трамп – рятує Штати від ядерного апокаліпсису, бо збирається згорнути підтримку України, як він каже – «вивести Штати з цієї війни, яку не можна виграти». І тим самим буцімто позбавити Путіна підстав для нападу.

Тобто, маємо синхронну брудну гру: цілеспрямований шантаж і блеф з одного боку і пропагандистське використання цього з іншого. Примітивно, але на певну частину американських виборців спрацювати може.

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Джерело
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Теги: росія путін Україна шантаж вибори у США Дональд Трамп Камала Гарріс

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