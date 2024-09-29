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Віталій Шапран Економічний експерт

Українці масово беруть мікрокредити? Чому це погано

glavcom.ua
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Сплеск зростання кредитів від макрофінансових організацій (МФО) для населення за перше півріччя збільшився на 56%
ілюстративне фото: Depositphotos

«Кредити по максимальній ставці – це шлях до персонального банкрутства, а можливо і до втрати майна»

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Аномальне зростання мікрокредитів готівкою – це непрямий доказ зниження реальних доходів населення. Зростання статистики по середній з/п – це ефект збільшення офіційного сектору економіки за рахунок оборонного сегменту.

От на такі докази потрібно більше звертати уваги наших міжнародних кредиторів, включаючи МВФ та Світовий банк. Кредитори дивляться на офіційну статистику, і в них складається хибне враження про тенденцію зростання реальних доходів, і вже потім в них виникають ідеї на кшталт: а давайте підвищимо податки українцям.

А реальна картина дещо інша. Десь 60-65% українців, з тих хто брав кредити готівкою у МФО, при опитуваннях вказують на те, що їм не вистачає коштів до наступної з/п.

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Закон, який обмежує максимальний розмір кредитної ставки в МФО і був прийнятий рік тому, не працює. Зараз реальна річна ставка МФО починаються від 130% до 13500%. Це дуже дорогий сегмент ринку, з якого не варто розпочинати свою кредитну історію.

Проблема ця має міжнародний характер, і сегмент кредитів готівкою є дорогим в будь-якій країні. Але в Україні, нажаль, лихварство продовжує процвітати і жирувати на людях певного психологічного типу, які схильні до емоційних покупок, людях з певних асоціальних груп, людях з психічними розладами або фінансово-безграмотних.

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Кілька практичних порад людям, які опинились в проблемній ситуації і заборгували МФО.

  1. Торгуйтесь і настоюйте на реструктуризації позики з великим дисконтом: якщо в вас позика під 5000% річних – вашому кредитору є куди уступати; відносно нормальні ринкові умови позики в банках зараз близько 30-50% річних.
  2. Перш ніж звернутись до МФО перевірте можливість кредитування у Вашому банку, в 90% випадків там будуть кредитні умови кращі за МФО, та і овердрафт по кратці може бути зручнішим. Банки шукають клієнтів, в яких є регулярні доходи, тож якщо ви отримуєте зарплатню або соціальні виплати на картку, то це автоматично гарантує вам наявність овердрафту.
  3. Перевірте на своєму підприємстві, чи не працює в вас кредитна спілка, які, як правило, діють на принципах каси взаємної допомоги.

В будь-якому разі таким людям варто перекредитовуватись під нормальну ставку, бо навіть кредити по максимальній ставці, яка обмежена законом 365% річних (а по факту, це обмеження часто не діє) при інфляції 5-10% – це шлях до персонального банкрутства, а можливо і до втрати майна.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: борг кредит Україна банк українці

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