«Небезпечно для життя». Український посол описав умови роботи у Бразилії

Андрій Мельник: «Моя дружина побувала в лікаря. І він їй сказав дуже жорстко: бразильський клімат для неї взагалі протипоказаний»

Посол України в Бразилії Андрій Мельник розповів, що в країні вже проживає понад рік. За цей період його дружина Світлана встигла захворіти на лихоманку денге. Цим він поділився в інтерв'ю «Главкому».

«Мене Бог милував. Дружина Світлана хворіла цією підступною тропічною лихоманкою понад місяць. В останній тиждень навіть потрапила до лікарні через різке погіршення стану. Зараз дружина почувається нібито більш-менш нормально. Напевно, це була одна із найтяжчих хвороб, яку ми пережили разом за все життя», – зізнався посол.

За словами лікаря, бразильський клімат для дружини дипломата протипоказаний. Мельник зазначив: «Коли ми влітку цього року були у Києві, моя дружина побувала в лікаря. І він їй сказав дуже жорстко: бразильський клімат для неї взагалі протипоказаний і небезпечний для життя. Не кажучи вже про загрозу вдруге захворіти на денге, що обертається смертельними наслідками».

Андрій Мельник зауважує, що в Бразилії складний клімат та агресивне сонце, яке сильно псує зір. Він розповів, що у нього з дружиною та донькою він різко впав, на декілька діоптрій буквально за рік.

«Доки сюди (у Бразилію, – «Главком») сам не потрапиш, не проживеш і не пропрацюєш у цих дійсно екстремальних, якщо не сказати пекельних, умовах тривалий час, то ніколи цього не зрозумієш. У Бразиліа майже щодня найвищий індекс ультрафіолетового випромінювання – 12 балів з 12. А це і підвищений рівень небезпеки онкології, саме тут рак шкіри – найбільш поширений. Тож доводиться всіляко уникати сонячних променів – тут не до засмагання», – додав дипломат.

Посол зазначив, що акліматизація його сім'ї до бразильського клімату триває досі: «Боюся, що до цього жахливого клімату звикнути неможливо взагалі. Жоден із колег, хто попрацював вже тут чотири-п’ять років, так і не призвичаївся до цієї перманентної нестерпної спеки».

Мельник наголосив, що столиця Бразиліа є дещо штучним містом, спорудженим лише 60 із гаком років тому посередині тропічної савани на висоті близько кілометра над рівнем моря.

«До її (столиці, – «Главком») заснування на цій території реально ніколи не мешкали люди, навіть індіанські племена оминали ці мало привітні для життя місця. Тисячі років лише ягуарів, капібар чи мурахоїдів можна було зустріти на цих безкрайніх просторах. Сухість тутешнього повітря дуже висока, існує проблема дегідрації організму, тож повсюди з собою доводиться носити дволітровий термос води, денна норма становить десь чотири літри», – йдеться в інтерв'ю.

Нагадаємо, що посол України в Бразилії Андрій Мельник в інтервʼю «Главкому» прокоментував чутки про те, що нібито його кандидатуру керівництво держави розглядає на посаду посла України при ООН.