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До фіналу конкурсу «Міс Всесвіт Південна Корея» потрапила 80-річна модель

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У 74 роки Чой Сун Хва дебютувала на Тижні моди в Сеулі
фото: Charlie Miller, CNN

Чой змагатиметься ще з більш як 30 учасницями за право представляти Південну Корею на фіналі конкурсу «Міс Всесвіт»

80-річна Чой Сун Хва, народжена майже за десять років до проведення першого конкурсу «Міс Всесвіт» у 1952 році, тепер може увійти в історію як найстарша учасниця конкурсу. Про це повідомляє CNN.

У понеділок Чой змагатиметься ще з більш як 30 учасницями за право представляти Південну Корею на фіналі конкурсу «Міс Всесвіт», що відбудеться в Мексиці в листопаді цього року.

Протягом десятиліть організація «Міс Всесвіт» дотримувалася суворих вікових обмежень. Участь у конкурсі дозволялося брати лише жінкам віком від 18 до 28 років. Але з 2024 року верхня вікова межа була знята. Організація також оновила критерії відбору, скасувавши давню заборону на участь заміжніх, вагітних жінок і матерів.

Національні конкурси «Міс Всесвіт» також дотримувалися цих правил.

Переможниця конкурсу «Міс Всесвіт Корея» визначатиметься за допомогою системи балів, яка враховує голосування в Інтернеті та оцінки суддів, які, за словами Чой, беруть до уваги як «зовнішню, так і внутрішню красу».

Чой в оточенні інших учасниць «Міс Всесвіт Корея» на репетиції конкурсу в п'ятницю
Чой в оточенні інших учасниць «Міс Всесвіт Корея» на репетиції конкурсу в п'ятницю
фото: Чарлі Міллер, CNN

«Мати красиву зовнішність – це важливо, але думаю, також потрібно бути спокійними в душі й поважати інших… – сказала вона. – Крім того, потрібно позитивно мислити. Адже так багато людей сьогодні налаштовані негативно».

У п’ятдесятирічному віці, вже перебуваючи на пенсії, вона працювала доглядальницею в лікарні, а в 72 роки стала моделлю, намагаючись заробити гроші для виплати боргів.

Чой щотижня відвідувала заняття в модельній академії, практикуючи свої дефіле в лікарняних коридорах під час чергувань. У 74 роки вона дебютувала на Тижні моди в Сеулі. Відтоді з'являлася в корейських журналах, знімалася в рекламі різних брендів, зокрема популярного південнокорейського пива Cass.

Україну на світовому змаганні представлятиме 21-річна одеситка Аліна Пономаренко, яка цього року перемогла на конкурсі «Міс Всесвіт Україна». В мережі оприлюднили перші офіційні фото Аліни Пономаренко у статусі «Міс Всесвіт Україна-2024». Серію фото для «Міс Всесвіт Україна-2024» зробив легендарний голлівудський фотограф Фаділь Беріша.

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Теги: Україна конкурс краси Південна Корея

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