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Зеленський може незабаром зустрітися з Сі Цзіньпіном: названо терміни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський може незабаром зустрітися з Сі Цзіньпіном: названо терміни
За словами українського дипломата Чалого, відносини з Пекіном покращилася, і зустріч між лідерами двох країн стала можливою
колаж: glavcom.ua

Пекін досі позиціонує себе як нейтральний щодо вторгнення Росії в Україну

Лідер Китаю Сі Цзіньпін може зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським наступного місяця. Про це заявив колишній заступник міністра закордонних справ Олександр Чалий на відкритті найбільшого щорічного заходу військової дипломатії Китаю, повідомляє Reuters.

За словами Чалого, дипломатія з Пекіном покращилася, і зустріч між двома лідерами тепер можлива.

Відзначаючи зусилля Китаю, спрямовані на відновлення європейської безпеки, Чалий сказав, що «зараз всі ми в Україні чекаємо на певні контакти, прямі контакти між президентом Зеленським і президентом Сі».

Зокрема, Пекін позиціонує себе як нейтральний щодо 30-місячного вторгнення Росії в Україну, але підтримує тісні стратегічні зв'язки з Москвою і не приєднався до мирного саміту, організованого Україною в червні.

Тодішній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся зі своїм китайським колегою в Пекіні в липні, коли Зеленський планує ще один можливий саміт у листопаді, цього разу за участю Росії.

Директор Департаменту європейських досліджень Китайського інституту міжнародних досліджень Цуй Хунцзянь, заявив у кулуарах форуму, що Китай відкритий для участі в майбутньому саміті, оскільки не хоче, щоб його зусилля «пішли намарно».

«Ми готові зробити все, що сприятиме миру», – сказав він, відповідаючи на запитання про перспективу зустрічі Сі і Зеленського.

Україна є однією з 90 країн і міжнародних організацій, представлених на високоорганізованому форумі, який проходить з 12 по 14 вересня в Пекіні.

Як зазначає Reuters, Китай прагне позиціонувати себе як відповідального гравця у міжнародних конфліктах, попри те, що він «заплутався у територіальних суперечках на своєму задньому дворі».

Раніше президент України Володимир Зеленський запросив лідера Китаю Сі Цзіньпіна відвідати Україну та провести переговори.

До слова, лідер Китаю Сі Цзіньпін пообіцяв, що його країна не надаватиме Росії зброю для війни проти України.

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Теги: Китай Володимир Зеленський Сі Цзіньпін дипломатія президент

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