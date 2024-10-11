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Переправляли пасажирів до Донецька через Білорусь та РФ: перевізникам оголосили підозру

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Переправляли пасажирів до Донецька через Білорусь та РФ: перевізникам оголосили підозру
За даними слідства, чоловік як підприємець надавав послуги з перевезення пасажирів
фото: Київська міська прокуратура

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років

Перевізникам, які організували схему незаконного переправлення пасажирів з Києва до тимчасово окупованого Донецька через Білорусь та Росію, повідомили про підозру. Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва.

«За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру мешканцям Донецької області, які разом зі спільниками організували схему незаконного переправлення осіб через державний кордон України в Європу, а далі через РФ на тимчасово окуповані території (ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України)», – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, чоловік як підприємець надавав послуги з перевезення пасажирів. З цією метою він та його спільники створили у месенджері Telegram закриту групу, де розміщували оголошення про рейси з Києва до Донецька та інших міст, які з 2014 року є тимчасово окупованою територією України, та у зворотному напрямку.

Такі транспортні послуги підприємець організовував у порушення вимог «Порядку в’їзду осіб на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї» та інших нормативних актів.

Як зауважили в прокуратурі, маршрутними автобусами вони організували регулярні рейси Київ-Донецьк через Польщу та Білорусь і Росію.

Так, пасажири автобусів перетинали кордон через офіційні пункти пропуску з Польщею, далі їх везли до Білорусі, звідки, користуючись авіасполученням «Мінськ-Москва», прибували до російської столиці. Там пасажирів чекав завчасно підготовлений автобус, який віз їх до Донецька чи інших населених пунктів на тимчасово окупованій території Донецької області. Така поїздка для пасажира коштувала 350-400 євро.

Наразі 55-річному організатору схеми незаконного перетину кордону та його 42-річній спільниці повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна. 

Нагадаємо, влада Російської Федерації розробила стратегію, яка передбачає передачу влади на тимчасово окупованих територіях України під контроль воєнних злочинців. Про це повідомляє Центр національного спротиву. Стратегія, що цинічно називається «Час героїв», передбачає передачу управлінського апарату псевдоутворень «ЛНР», «ДНР» , а також тимчасово окупованих територій Запорізької, Херсонської областей та анексованого Криму до рук воєнних злочинців.

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Теги: Москва Донецьк окуповані території Telegram чоловік послуги кордон перевезення автобус Білорусь

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