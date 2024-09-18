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Працівниця Південного кладовища столиці наживалася на померлих: викрито схему

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Працівниця Південного кладовища столиці наживалася на померлих: викрито схему
Під час передачі неправомірної вигоди в сумі $1000  жінку затримали правоохоронці
фото: пресслужба прокуратури

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років

У столиці працівниця Південного кладовища наживалася на померлих. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

«За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру працівниці Південного кладовища, яка за гроші обіцяла домовитись з керівництвом комунального підприємства, що опікується кладовищами, про виділення місця для захоронення (ч. 3 ст. 369-2 КК України)», – йдеться у повідомленні.

Згідно з матеріалами справи, чоловік шукав місце для поховання родича, а жінка розповіла йому, що кладовище є напів закритим, тобто можливе поховання тільки поряд з родичами. Проте працівниця запропонувала повпливати на службових осіб комунального підприємства, під керівництвом якого знаходиться кладовище. «За $1000 жінка зможе вплинути на службових осіб комунального підприємства, у віданні якого перебуває кладовище, та забезпечити виділення місця для поховання померлого. При цьому родина померлого також має офіційно замовити ритуальні послуги на 33 тис. грн», – додали у прокуратурі.

Під час передачі неправомірної вигоди в сумі $1000  жінку затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КК України. Їй повідомили про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що виконувачка обов’язків голови Фастівської міжрайонної медико-соціальної експертної комісії комунального закладу Київської обласної ради «Обласне бюро медико-соціальної експертизи» брала хабарі за фіктивне оформлення 3-ї групи інвалідності. Згідно з матеріалами слідства, жінка пообіцяла за $10 тис. допомогти у встановленні 50-річному чоловіку 3-ї групи інвалідності.

Теги: прокуратура гроші жінка чоловік послуги поховання кладовище хабар

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