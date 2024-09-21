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США збільшили військово-морську присутність біля Аляски через дії Росії

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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США збільшили військово-морську присутність біля Аляски через дії Росії
Збройні сили США постійно нарощують свою присутність поблизу Аляски
фото з відкритих джерел

В регіоні зростає напруга через активізацію Росією і Китаєм військових дій біля узбережжя Аляски

Збройні сили США розгорнули есмінець та ракетний підрозділ на Алясці, а також посилили повітряну присутність у регіоні. Це відбувається на тлі зростання напруженості через активізацію військових дій Росії та Китаю біля узбережжя Аляски. Про це повідомляє Politico.

Протягом останнього місяця військова активність США на Алясці значно зросла. Есмінець USS Sterett патрулює узбережжя, війська висадилися на віддаленому острові, а ескадрильї винищувачів та інші літаки приведені у стан підвищеної готовності.

Ці рішучі дії є прямою відповіддю на серію провокацій з боку Росії. Російські військові кораблі активізували свою діяльність біля берегів Аляски, а російські літаки неодноразово здійснювали польоти поблизу повітряного простору штату. Крім того, нещодавні спільні навчання російського та китайського флоту у Тихому океані викликали додаткове занепокоєння у Вашингтоні.

Останніми тижнями російські військові кораблі проводили навчання поблизу Аляски, а російські та китайські кораблі провели спільні навчання у Тихому океані. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія «повністю готова» до конфлікту з НАТО в Арктиці.

Ці дії викликають занепокоєння у США, які розглядають Арктику як стратегічно важливий регіон. США посилюють свою військову присутність в регіоні.

Нагадаємо, новий військовий пакет від США: Reuters дізналося, що до нього увійде.

Теги: росія міністр Сергій Лавров військові навчання

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