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Нічна атака на Росію: окупанти підрахували кількість безпілотників

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Нічна атака на Росію: окупанти підрахували кількість безпілотників
Уночі Росія перебувала під атакою безпілотників
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

53 БпЛА було перехоплено та нібито знищено над територією Брянської області

Протягом минулої на території Росії засобами ППО нібито було знищено та перехоплено 101 БпЛА. Про це повідомляє Міноборони РФ.

Скільки безпілотників атакували Росію

  • 53 БпЛА перехоплено та знищено над територією Брянської області,
  • 18 – над територією Краснодарського краю,
  • п'ять – над територією Калузької області,
  • по три БпЛА над територіями Тверської та Білгородської областей,
  • по одному БпЛА над територіями Смоленської, Курської 
  • один – акваторією Азовського моря.

Нагадаємо, що у ніч проти 21 вересня ударні безпілотники атакували 23-й військовий арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони Росії, розташований у селищі Жовтневе Тверської області. Після вибухів почалася детонація боєприпасів.

Також 21 вересня у Тихорецькому районі Краснодарського краю було зафіксовано атаку двох дронів. Місцеві повідомляли, що удару завдано по складу з боєприпасами. За словами губернатора, обидва БПЛА були знешкоджені силами протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби.

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Теги: росія війна Міноборони РФ Україна безпілотник росіяни

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