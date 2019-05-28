Вашингтонські консультанти Зеленського працюють із лідерами Партії регіонів

Тарас Кузьо Науковий співробітник Центру трансатлантичних відносин (ЦТВ) Школи фундаментальних міжнародних досліджень (ШФМД) при Університеті Джонса Гопкінса

Тарас Кузьо

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Володимир Зеленський

Зеленський повинен був стати взірцем нового, некорумпованого стилю української політики, чи не так?

Володимир Зеленський став шостим президентом України 20 травня і є новим у політиці і майже не має передвиборної програми. Його зв'язки з українським олігархом Ігорем Коломойським, чий телеканал 1+1 транслює Слугу Народу, де Зеленський - головний актор, добре задокументовані. У цьому блозі досліджуються зв'язки Зеленського з українськими політиками, зокрема лідерами Партії регіонів, які віддавали перевагу російському вигнанню в Росії з того часу, як тікали туди під час революції Євромайдан.

За чотири дні до другого туру голосування 21 квітня, в якому зійшлися Петро Порошенко й Володимир Зеленський, «Радіо Свобода» оприлюднила новину про те, що штаб Зеленського найняв вашингтонську лобістську фірму для «покращення його репутації». Реагуючи на новину про використання послуг компанії «Signal Group», Зеленський одразу ж заперечив співпрацю з американськими лобістами. Новина викликала неабиякий інтерес, особливо зважаючи на те, що керівник виборчого штабу Зеленського Іван Баканов активно зустрічався з представниками вашингтонських аналітичних центрів із допомогою «Signal Group». Однак незвичним було те, що лобістську компанію від імені Зеленського найняв Маркус Коен, досі невідома в Україні фігура.

Намагаючись обійти законодавчі вимоги міністерства юстиції США щодо декларування послуг, наданих на користь іноземних політиків, Коен – юрист, який раніше працював у Бюро промисловості й безпеки міністерства торгівлі США – вочевидь установив клієнтські стосунки із Зеленським або став членом його команди, що дозволяє йому уникати виконання вимог щодо реєстрації іноземних агентів. Про це мені повідомив вашингтонський лобіст, із яким я спілкувався.

Така схема дозволила Зеленському заперечувати, що він наймав будь-яких американських лобістів, адже формально послугами «Signal Group» користувався Майкл Коен від його імені. Однак така непрозора реєстрація «Signal Group» приховує справжні джерела оплати її послуг. «Мене цікавить, чи здійснила “Signal Group” належну перевірку коштів, якими було оплачено її контракт із Майклом Коеном, і чи розуміє вона їхнє справжнє походження», – сказав мені експерт із фінансової розвідки.

Ми вже бачили подібну непрозорість в оплаті послуг американських лобістів із боку Юлії Тимошенко під час її президентської кампанії. Тоді вона використала американські закони щодо товариств із обмеженою відповідальністю (ТОВ) на свою користь і приховала джерела коштів, якими було оплачено лобіювання її інтересів компаніями «Avenue Strategies» і «Livingston Group».

Однак Зеленський повинен був стати взірцем нового, некорумпованого стилю української політики, чи не так?

Цікаво, що «Signal Group» є дочірньою компанією «Wiley Rein» – юридичної фірми, лобістськими послугами якої у Вашингтоні користувалися Юлія Тимошенко та її чоловік Олександр. Вашингтонський експерт із питань України повідомив мені, що цей зв’язок спонукав його й інших аналітиків прийти до висновку, що спільним джерелом оплати лобістських послуг є олігарх Ігор Коломойський, який, як ми знаємо, має давні й тісні зв’язки з Тимошенко й Зеленським.

Згідно з інформацією, яку я отримав від вашингтонського лобіста, Коен колись був юристом і асоційованим адвокатом компанії «Sandler, Travis, and Rosenberg» (ST&R), однак припинив свої відносини з нею, коли керівництво цієї юридичної фірми дізналося про його контакти з особами, які перебувають у санкційному списку уряду США. ST&R відмовилася коментувати мені цю інформацію.

На скріншотах переписки в мобільному додатку WhatsApp видно, як Коен повідомляє свої джерела про те, що контактував із Андрієм Клюєвим, колишнім керівником президентської адміністрації Віктора Януковича й секретарем Ради національної безпеки й оборони (РНБО), та Сергієм Арбузовим, колишнім віце-прем’єр-міністром в уряді Миколи Азарова. І Клюєв, й Арбузов належать до списку так званих «спеціально визначених осіб» (Specially Designated Nationals), що його складає Міністерство фінансів США. Це означає, що будь-які бізнес-контакти з ними вимагають ліцензії, однак оплата за послуги адвокатів на кшталт Коена зазвичай є винятком.

Згідно з інформацією моїх джерел у середовищі вашингтонських лобістів, протягом останніх двох років Коен також контактував із російським олігархом Андрієм Мельниченком, колишнім Міністром фінансів України Олександром Данилюком, керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким, Поліною Дерипаскою (дружиною російського олігарха Олега Дерипаски, який перебуває під санкціями), колишнім Міністром освіти й науки України Дмитром Табачником і чинним президентом Федерації футболу України Андрієм Павелком.

Одразу кілька моїх джерел в Україні та Сполучених Штатах також повідомили мені, що Коен тісно співпрацює зі своїм співвітчизником родом із Каліфорнії Майклом Ґордоном – інвестиційним радником, що має зв’язки з російським урядом. Ґордон одружений із донькою колишнього Прем’єр-міністра Таджикистану Абдумаліка Абдулладжанова й управляє його статками розміром у 180 млн доларів. У лютому 2013 року Абдулладжанова затримали українські прикордонники в аеропорту «Бориспіль», аби допитати його у зв’язку зі спробою вбивства таджицького президента Емомалі Рахмона.

Ґордон також вихвалявся своїми зв’язками з президентом і топ-менеджером «Роснафти» Ігорем Сєчиним, який так само перебуває в санкційних списках США. Згідно з резюме Ґордона, отриманому під час цього розслідування, окрім зв’язків із «фактичним заступником» російського президента Путіна Сєчиним, Ґордон також консультував менеджмент «Російського сільськогосподарського банку» та російської девелоперської й будівельної компанії «Група ЛСР», а також українського міністра фінансів часів правління Віктора Януковича, найімовірніше Федора Ярошенка. Нещодавно Ґордон також хизувався перед кількома провідними українськими бізнесменами й політиками, що саме він стояв за рішенням президента Дональда Трампа відкликати посла США в Україні Марі Йованович.

Коен і Ґордон отримали семизначну суму від Клюєва й Арбузова за надані їм «юридичні послуги». Мій контакт, знайомий із діяльністю Ґордона в Україні й Росії з часів Януковича, запевнив, що бачив підтвердження банківського переказу з офшорного ТОВ на рахунок трастового фонду юриста Коена в банку «Wells Fargo».

Коен також зв’язався з американським консультантом із проханням підготувати лист від високопоставленого американського посадовця з рекомендацією для внучки Володимира Сівковича, який займав провідні державні посади в часи Яунуковича, аби її прийняли до Печерської міжнародної школи в Києві. Коен і Ґордон підтримували контакти з Сівковичем щонайменше з липня 2017 року й заявляли, що неодноразово зустрічалися з ним, а також із російськими й українськими «спеціально визначеними особами» в країнах Європи. Свого часу Сівкович був відомий як «людина Путіна в Києві», а згідно зі словами колишнього посадовця епохи Януковича, якого процитували у звіті Transparency International, ще й координував процеси купівлі депутатських голосів. Союзник Сівковича Табачник – відомий українофоб – був фігурантом кількох скандалів під час перебування на посаді міністра освіти. Водночас Клюєв був людиною, яка віддала наказ спецпідрозділу «Беркут» атакувати мирних протестувальників на Майдані 30 листопада 2013 року.

Зв’язки Коена й Ґордона з колишніми провідними фігурами режиму Януковича Сівковичем, Клюєвим і Арбузовим, які наразі мешкають у Москві, змушують американських посадовців турбуватися щодо того, хто насправді впливає на Зеленського і його команду. Представники уряду США мають багато питань до Коена й Ґордона, зокрема щодо того, як кошти нібито за юридичні послуги використовують для оплати лобіювання, що є серйозним порушенням американського законодавства про санкції. Крім того, надання юридичних послуг Клюєву й Арбузову, які перебувають у санкційному списку, з боку Коена є неетичною поведінкою.

З додатка до початкових реєстраційних документів, які «Signal Group» як іноземний агент, що діє на користь Зеленського, подав до відділу реєстрації іноземних агентів Міністерства юстиції США, видно, що операційна директорка «Signal Group» Джессіка Рігані підписала контракт із Коеном. У ньому є таке положення:

«Коен від імені Зеленського підтверджує, що ніякі з коштів, які буде сплачено за надані в межах цієї угоди послуги, не було отримано від осіб зі списку заборонених осіб (Prohibited Parties List) чи списку санкційних осіб (Sanctioned Parties List), а також не походять від осіб чи компаній, що розташовані або діють за законами країн, які підпадають під санкції США, де причетність таких осіб чи компаній може порушити законодавство США про санкції».

Наведений абзац свідчить про помітну стурбованість американської лобістської фірми джерелами походження коштів. Зеленський або представник його виборчого штабу поставив свій підпис під додатковим контрактом, а це означає, що Зеленський знав про лобістські послуги, які надавали на його користь у Вашингтоні. Як і у випадку з Тимошенко, Зеленський говорить українським виборцям неправду щодо своєї лобістської діяльності у США й намагається приховати інформацію про зв’язки тих, кого він найняв, із представниками Партії регіонів, які нині проживають у Росії.

Українським журналістам варто продовжувати розслідувати зв’язки між неетичними американськими лобістами й консультантами, Зеленським і його командою та сумновідомими Сівковичем, Клюєвим і Арбузовим.

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