Що означає відмова Угорщини від українського транзиту газу?

Відповідно до угоди, «Газпром» буде постачати в Угорщину 4,5 мільярда кубометрів газу щорічно

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Отказ Венгрии использовать украинский газовый транзит это очередное подтверждение коллапса внешней политики Зеленского на этом направлении. Напомню, Венгрия подписала с «Газпромом» контракт сроком на 15 лет с возможностью изменения условий через 10 лет.

В соответствии с соглашением, «Газпром» будет поставлять в Венгрию 4,5 миллиарда кубометров газа ежегодно по двум маршрутам: 3,5 миллиарда кубометров через Сербию (через газопровод «Турецкий поток» и его сухопутные продолжения) и 1 миллиард кубометров через Австрию.

Вашингтон занят проблемами с Китаем и последствиями выхода из Афганистана. Поэтому решение Орбана воспользоваться моментом для кидка Украины совершенно понятно. Что непонятно, так это с чем были связаны завышенные ожидания украинского МИДа о нормализации отношений с Будапештом. Теперь МИД грозит Венгриями жесткими последствиями, не имея никаких возможностей реализовать эти угрозы на практике. Грубый просчёт, который будет иметь ещё большую цену.

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Джерело: блог Тараса Березовця

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