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    Думки вголос

    Що означає відмова Угорщини від українського транзиту газу?

    • Тарас Березовець

      український політтехнолог, журналіст

    •  glavcom.ua
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    Угорщина запевняє, що&nbsp;іншого виходу, крім як закупівля газу в великих обсягах з Росії, у них немає - Що означає відмова Угорщини від українського транзиту газу?
    Угорщина запевняє, що іншого виходу, крім як закупівля газу в великих обсягах з Росії, у них немає
    фото з відкритих джерел

    Відповідно до угоди, «Газпром» буде постачати в Угорщину 4,5 мільярда кубометрів газу щорічно

    Мовою оригіналу

    Отказ Венгрии использовать украинский газовый транзит это очередное подтверждение коллапса внешней политики Зеленского на этом направлении. Напомню, Венгрия подписала с «Газпромом» контракт сроком на 15 лет с возможностью изменения условий через 10 лет.

    В соответствии с соглашением, «Газпром» будет поставлять в Венгрию 4,5 миллиарда кубометров газа ежегодно по двум маршрутам: 3,5 миллиарда кубометров через Сербию (через газопровод «Турецкий поток» и его сухопутные продолжения) и 1 миллиард кубометров через Австрию.

    Вашингтон занят проблемами с Китаем и последствиями выхода из Афганистана. Поэтому решение Орбана воспользоваться моментом для кидка Украины совершенно понятно. Что непонятно, так это с чем были связаны завышенные ожидания украинского МИДа о нормализации отношений с Будапештом. Теперь МИД грозит Венгриями жесткими последствиями, не имея никаких возможностей реализовать эти угрозы на практике. Грубый просчёт, который будет иметь ещё большую цену.

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    Джерело: блог Тараса Березовця

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Газпром транзит Венгрия Вашингтон
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    Що означає відмова Угорщини від українського транзиту газу?