Скандальна угода Угорщини та Росії. Будапешт викликає посла України через критику

Угорській владі не сподобалася критика України

Голова міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що після критики України газової угоди Будапешта з російським монополістом його відомство викликає посла України. Про це він заявив у своєму Facebook.

Позицію України з газового питання він назвав «недружньою» й охарактеризував її як «спробу порушити суверенітет Угорщини та її національну безпеку».

«Цей крок недружелюбний після безлічі субсидій (ШВЛ, медичне обладнання, догляд за солдатами, відпочинок дітей, фінансування інвестицій), які Україна отримала від нас … Зараз ми звернулися до посла України в МЗС », – написав Сіярто.

Як повідомляв раніше «Главком», Київ аналогічно запрошує посла Угорщини, «щоб донести принципову позицію» з питання транспортування газу в обхід України.

«Транспортування газу в обхід України підриває національну безпеку нашої держави й енергетичну безпеку Європи, а нова угода Угорщини з Газпромом завдає серйозного удару українсько-угорським відносинам», – ідеться в повідомленні МЗС.

Зазначається, що українська сторона вживатиме рішучих заходів для захисту національних інтересів. Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що «газовий контракт Угорщини та РФ – це удар по Україні, ми будемо відповідати без жалю».

Нагадаємо, 27 вересня міністр закордонних справ Петер Сіярто і представники російського газового монополіста «Газпром» у Будапешті підписали нову довгострокову угоду про постачання газу в Угорщину.

Украна розкритикувала дії Угорщини. Зокрема, Київ у відповідь вирішив перенести зустріч з угорцями та звернутися до Європейської комісії.

Натомість глава МЗС Угорщини Петер Сіярто звинуватив Україну у втручанні у внутрішні справи після критики газового контракту з російським «Газпромом».

Як вже відомо, ЄС перевірить скандальний газовий контракт Угорщини та Росії.

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