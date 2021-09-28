Газовий контракт Угорщини та РФ – це удар по Україні, ми будемо відповідати без жалю – Кулеба

Кулеба каже, що буде відповідь на удар

Голова МЗС відреагував на угоду між Росією та Угорщиною і пообіцяв вжити заходів для захисту національних інтересів України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на газовий контракт між Угорщиною та Росією. Кулеба заявив, що Україна буде відповідати на цей удар. Про це він сказав на ефірі токшоу «Свобода слова на ICTV».

Міністр нагадав, що Україна вже відклала засідання міжурядової комісії з питань економічного співробітництва, але, за його словами, це не останній крок української сторони у відповідь на цей контракт.

«Це не буде лише політичний крок, скасування комісії, яка є головним органом двостороннього співробітництва, будемо вживати й інші кроки для захисту національних інтересів України в цій ситуації», – сказав він.

Кулеба зазначив, що підписання контракту по постачання газу в обхід української території є ударом по Україні.

«Угорщина завдала удару по українсько-угорським відносинах, виключивши український газопровід зі схеми постачання газу з Росії. Це удар і ми повинні відповідати на нього відповідно. Не може бути жалю та співчуттів», – наголосив глава МЗС.

Нагадаємо, учора, 27 вересня, міністр закордонних справ Петер Сійярто і голова російського газового монополіста «Газпром» Олексій Міллер у Будапешті підписали нову довгострокову угоду про постачання газу в Угорщину.

У Міністерстві закордонних справ у відповідь вирішили перенести зустріч з угорцями та звернутися до Європейської комісії.

Натомість глава МЗС Угорщини Петер Сіярто звинуватив Україну у втручанні у внутрішні справи після критики газового контракту з російським «Газпромом». Угорський дипломат назвав цю угоду «не політичною», а питанням енергетичної безпеки країни.

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