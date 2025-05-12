Чому демілітаризована зона є небезпечною для України: пояснення військового

Для створення демілітаризованої зони потрібно відвести війська на 15 км в глибину українського тилу

Україна не погодиться на створення 30-км демілітаризованої зони на лінії фронту, оскільки це значно підвищить ризики та призведе до втрати важливих територій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Івана Тимочка в ефірі «Українського радіо».

Тимочко прокоментував пропозицію спецпосланника президента США Кіта Келлога, зазначивши, що це свідчить про недостатнє розуміння ситуації на фронті.

За словами військового, для створення такої демілітаризованої зони потрібно відвести війська на 15 км в глибину українського тилу та на 15 км в глибину російського, що залишить територію без військових сил. Додатково, відведення бронетехніки вимагатиме ще 10-15 км, що разом може створити зону без жодних військ на відстані до 45 км від лінії зіткнення. – «Це надзвичайно небезпечно і несе величезні ризики для безпеки».

Тимочко зауважив, що російські окупанти категорично проти створення подібної зони на їхніх територіях, зокрема в Курській та Бєлгородській областях.

Нагадаємо, Путін сказав, що Росія виступає за мир та додав, що саме Україна припинила переговори у 2022 році. Президент Росії заявив, що пропонує продовжити прямі переговори у Стамбулі, у четвер, 15 травня.

Зеленський погодився та підтвердив, що особисто візьме участь у переговорах в Туреччині. І чекає там Путіна.

Більше того, сьогодні з 12 травня, мало розпочатись повне припинення вогню, проте Путін його проігнорував.