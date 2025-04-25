Ядерна війна за воду? До чого готуються Індія та Пакистан

Пакистан пообіцяв Індії «рішучу відповідь» за блокування річок

Індія перекрила воду для Пакистану з ріки Інд, що протікає через спірний регіон Кашмір. Пакистан прирівняв цей крок до оголошення війни. Різке загострення між країнами спричинив теракт в Пахалгамі (Кашмірі) 22 квітня 2025 року, внаслідок якого загинуло 26 людей, 25 з яких – індійські туристи. Якщо врахувати, що ці дві держави – ядерні, то збройний конфлікт між ними може вийти далеко за межі регіону. Напередодні уздовж лінії розмежування уже пролунали перші постріли.

Хто організував теракт і чому нинішні погрози держав одна одній є реальною загрозою великої війни – у матеріалі «Главкома».

Що спровокувало загострення

Першопричиною нинішнього загострення став теракт у Кашмірі, який забрав життя 26 людей. Він стався у Кашмірі – спірній території, по якій проходить лінія розмежування. Відповідальність за теракт взяло на себе маловідоме воєнізоване угруповання Kashmir Resistance («Кашмірський опір»), пов’язане з Пакистаном.

Індія вважає, що атака не є ініціативою маргінальних бойовиків, а до неї причетне керівництво Пакистану. Прем’єрміністр Нарендра Моді назвав напад «шокуючим і болісним» та пообіцяв притягнути винних до відповідальності. На знак серйозності своїх намірів Індія знизила рівень дипломатичних контактів із Пакистаном. Офіційний Нью-Делі відкликав своїх дипломатів з Ісламабаду та вислав пакистанських дипломатів з Індії. Окрім того, Індія призупинила видачу віз громадянам Пакистану, закрила головний прикордонний перехід, а також закликала своїх громадян покинути Кашмір.

Але найжорсткішим кроком Нью-Делі стало перекриття водопостачання Пакистану з річки Інд, а також річок Джелам та Чинаб. Індія закрила усі чотири шлюзи дамби та заявила про вихід із договору 1960 року (Договору про води Інду) за яким країна не мала чинити перешкоди у водопостачанні, насамперед з Інду – основної водної артерії для Пакистану.

Керівництво останнього жорстко відреагувало на цей крок: «Будь-яка спроба зупинити або відвести потік води, що належить Пакистану відповідно до договору про води Інду, розглядатиметься як акт війни й на неї буде дано відповідь з усією силою». Ісламабад вже відповів Нью-Делі дзеркальними кроками: вислав індійських дипломатів, призупинив дії віз для індійських громадян за винятком сикхських паломників, закрив небо для індійських літаків.

Віцепрем'єр Пакистану Ісхакк Дар пообіцяв Індії «рішучу відповідь» та нагадав про інцидент у лютому 2019 року. Тоді у Кашмірі вибухнув автомобіль смертника, що поставило дві країни на межу війни. І також, як і зараз, вони закривали повітряний простір.

На чиєму боці світ

Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш закликав обидві сторони до стриманості та мирного врегулювання конфлікту, він наголосив на небезпеці ескалації між ядерними державами. США, Великобританія і Китай засудили теракт і закликали Індію та Пакистан уникати подальшого загострення ситуації. США навіть висловили готовність сприяти деескалації, якщо сторони конфлікту висловлять бажання. А от реакції президента Дональда Трампа на те, що відбувається у регіоні, наразі немає – він поки дуже занурений в укладання україно-російської «мирної угоди». Євросоюз закликав до негайного відновлення дипломатичного діалогу та дотримання міжнародних угод – зокрема, Сімлської угоди від 1972 року, з якої Пакистан нині погрожує вийти, та Договору про води Інду.

Конфлікт навколо Кашміру (землі, розташованої між Індією та Пакистаном) триває з 1947 року – з тих пір, як з частини колишньої території Індії утворилась нова держава Пакистан. У 1949 році після військового конфлікту між Індією та Пакистаном за право управління Кашміром, його було поділено на індійську, яка у 1956 році стала індійським штатом Джамму і Кашмір, та пакистанську частини (частину території Кашміру Пакистан передав Китаю в 1963 році). Але цей крок не допоміг врегулювати конфлікт, і у 1965 році спалахнула друга індо-пакистанська війна, а у 1971 році – третя, яка стала наймасштабнішою. Її результатом стало утворення держави Бангладеш на території Східного Пакистану. Після третьої індо-пакистанської війни було підписано у 1972 році Сімлський договір, який хоч і дещо нормалізував відносини між ворогуючими країнами, але все ж прикордонні конфлікти у Кашмірі відбуваються регулярно: найбільшим зіткненням за останні 20 років стала так звана Каргільська війна 1999 року. Між Індією і Пакистаном в цьому районі немає встановленого кордону, а є лише лінія поділу. В індійській частині штату продовжують діяти повстанці, які прагнуть до відокремлення Кашміру від Індії і приєднання до Пакистану.

Чим важлива Сімльська угода

Сімльська угода визначає принципи врегулювання конфліктів між цими державами і вважається ледь не головним двостороннім документом. Вона була підписана після завершення Індійсько-Пакистанської війни у 1971 році, коли Пакистан програв і була утворена держава Бангладеш. Угода визначала нову лінію припинення вогню в Кашмірі (на той час названу Лінією контролю), яка замінила стару лінію припинення вогню після війни 1947–1948 років. Також, за умовою угоди, сторони зобов’язувалися вирішувати конфлікти у двосторонньому діалозі, не вдаючись до допомоги посередників – ООН, європейських держав чи США.

Річки Інд, Джелам, Чинаб і Сатледж (найбільша притока Інду) є основними постачальниками води до Пакистану з Індії малюнок aljazeera.com

Чому вірогідність великої війни дуже велика

При ймовірність великої війни між Пакистаном і Індією говорять не вперше. Проте зараз вона вища, ніж раніше, – принаймні з 1960 року, коли був підписаний договір, за яким Пакистан безперешкодно отримував воду з Інду. Жодного разу з того часу питання доступу до води Делі не ставив настільки жорстко.

У жовтні 2019 року американський незалежний дослідницький Council on Strategic Risks (CSR) опублікував дослідження щодо наслідків ядерного конфлікту між двома державами, якщо такий почнеться. Що цікаво, його початок аналітики прогнозували на 2025 рік, причому передумовою конфлікту мав стати теракт проти індійських урядовців. Так, у статті «Ядерні арсенали Пакистану і Індії, що швидко зростають, передвіщають регіональну та глобальну катастрофу», опублікованій в авторитетному журналі Science Advanced, автори змоделювали сценарій, за яким Індія та Пакистан успішно використовують 300 одиниць стратегічної ядерної зброї проти міських цілей один одного.

На думку дослідників, в результаті ядерного конфлікту можуть загинути від 50 млн до 125 млн людей. Глобальна температура на Землі може знизитися від 2 до 5 градусів за Цельсієм.

Що говорять індійські та пакистанські ЗМІ про теракт та конфлікт між країнами

Індія

Найбільша англомовна газета Індії Times of India щодня з моменту трагедії розповідає історії про загиблих у теракті. В одному з матеріалів йдеться про те, як кашмірські мусульмани рятували індійських туристів.

«Терористи Пахалгама виділяли жертв за релігійною ознакою. Один загиблий кашмірський мусульманин, за словами очевидців, помер, намагаючись врятувати інших», – пише газета. В іншому матеріалі Times of India пише про те, що пакистанці є нацією, що протистоїть Індії. Газета підкреслює, що напад терористів на туристів стався за тиждень після заяви командувача армією Пакистану генерала Асіма Муніра. Він назвав Кашмір «яремною веною» Пакистану і пообіцяв «не кидати наших братів-кашмірців у їхній героїчній боротьбі». «Пакистан залишається, перш за все, ідеологічним проектом – ісламською нацією, що протистоїть Індії», – пише видання. «Терористичний напад у Пахалгамі, в результаті якого загинуло щонайменше 26 індійців – це найбільший інцидент в цьому столітті (в Індії)», – пише газета, і заявляє про зв’язки пакистанської армії з групами бойовиків, що діють у Кашмирі.

«Ані краплі…». З таким заголовком у тексті на головній сторінці вийшла The Times of India. Газета цитує міністра Чандраканта Рагхунатха Патіла, який запевняє, що Індія не збирається відновлювати доступ води до Пакистану

Загалом індійські ЗМІ називають Пакистан джерелом тероризму і навіть бойовиків, які діють у Кашмирі, пов’язують з офіційним Ісламабадом. Також медіа закликають власний уряд до рішучих дій, а від міжнародної спільноти вимагають засудити злочини. У разі ж, якщо Пакистан піде на загострення, прогнозують тому впровадження санкцій та ізоляцію. Індійські ЗМІ вважають, що шанси вирішити проблему дипломатичним чином поки залишаються великими.

Пакистан

У статті на сайті телеканалу Geo.tv йдеться про те, чи може Індія залишити Пакистан без води. Автор наголошує, що погрози перекрити воду Пакистану – не нові. «Індія погрожувала призупинити дію цього договору в 2001році після нападу на індійський парламент. Непрямі дані свідчать, що Індія неодноразово використовувала тероризм як привід для призупинення дії Договору про води Інду. Насправді Індія хотіла побудувати більше дамб на річках Джелам і Чинаб», – ідеться в статті. Далі її автор заспокоює – Індія не зможе повністю перекрити постачання води: «Рішення призупинити дію договору не означає негайного припинення надходження води до Пакистану. Індія наразі не має інфраструктури, щоби зупинити потік води з річки Інд до Пакистану… Щонайбільше Індія може скоротити потік води на 5-10%». В матеріалі прогнозується, що «у довгостроковій перспективі Індія опиниться в програші, якщо Пакистан призупинить Сімльську угоду».

Провідне пакистанське видання Dawn вийшло з редакційною колонкою: в ній стверджується, що, якщо Індія продовжуватиме йти нинішнім шляхом, наступні події можуть призвести до катастрофи для регіону. «Індійські ЗМІ не допомогли справі, їхні воїни в кріслах волали про пакистанську кров і били в барабани війни. Індія звинуватила Пакистан у трагедії без жодних достовірних доказів…», – зазначає видання і закликає Індію відмовитися від ідеї перекриття водопостачання.

Провідне видання Dawn вийшло з редакційною колонкою на головній сторінці про ймовірність великої катастрофи у регіоні

Пакистанські ЗМІ прогнозують великі збройні зіткнення у регіоні в разі, якщо Індія не розблокує водопостачання. Вони також закликають міжнародну спільноту тиснути на Індію.

Між тим, опитані газетою The New York Times експерти вважають, що Індія і Пакистан можуть розпочати війну з «непередбачуваними наслідками». «Ескалація вже почалася минулої ночі, і вона буде масштабнішою, ніж у лютому 2019 року», – заявив аналітик із питань безпеки з Ісламабаду Саєд Мохаммад Алі.

Михайло Глуховський, «Главком»