Україна вимагає відсторонити від змагань російську військовослужбовицю

Прохорова (друга ліворуч) має можливість змагатися на етапах Кубка світу та відібратися на Олімпійські ігри 2026 року в Італії

Підписанти звернення висловили вдячність сайту «Главком» за докази порушення умов нейтральності Прохоровою

Україна звернулася до президентки Міжнародної федерації лижного альпінізму (ISMF) Регули Меєр з вимогою відсторонити від змагань росіянку Варвару Прохорову, яка має звання прапорщика російської армії. Про це повідомляє «Главком».

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний, президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт та президентка Федерації альпінізму і скелелазіння України Ганна Ясинська закликала міжнародну спортивну спільноту перевірити достовірність інформації щодо присвоєння нейтрального статусу спортсменці з РФ Варварі Прохоровій, яка, за відкритими джерелами, є військовослужбовицею збройних сил країни-агресора.

Це прямо суперечить рекомендаціям Міжнародного олімпійського комітету від 28 березня 2023 року, які виключають можливість участі в міжнародних змаганнях спортсменів, що є представниками збройних сил або силових структур рф і рб. Крім того, «нейтральні» спортсмени з російськими або білоруськими паспортами мають утримуватися від будь-яких національних символів і підтримки війни проти України.

«Окремо висловлюємо вдячність за додаткові докази порушення умов нейтральності вказаним спортсменом сайту «Главком», – йдеться у листі.

Як повідомлялося, Міжнародна федерація лижного альпінізму (ISMF) в кінці 2024 року допустила до змагань росіянку Варвару Прохорову. На офіційному сайті російського ЦСКА зазначається, що у неї є звання прапорщика Збройних сил російської федерації.

Прохорова тепер має можливість змагатися на етапах Кубка світу та відібратися на Олімпійські ігри 2026 року в Італії.

Варто зазначити, що у рекомендаціях Міжнародного олімпійського комітету наголошується, що нейтральний статус можуть отримати лише ті російські спортсмени, які не є представниками збройних сил чи силових відомств РФ.

На сайті ISMF зазначається, що до Офісу організації з питань етики та відповідності входить росіянин Максим Солдаткін.

Сама Прохорова в інтерв'ю російським пропагандистам зазначала, що Солдаткін також причетний до отримання нею «нейтрального статусу» .

«Не знаю, як у федерації реагували на наші листи (щодо отримання нейтрального статусу). Ми отримували лаконічні відповіді на конкретні питання. Але у міжнародній федерації працює росіянин Максім Солдаткін. Не можу сказати, що він нам безпосередньо допомагає, але ми завжди через нього дізнавалися про всі новини», – розповіла Прохорова.