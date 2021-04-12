Про альтернативну реальність Путіна

Дзвонить Путіну Макрон і вітає зі взяттям Рейхстагу

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Ну, вот говорят, что Путин живет в бункере, в своей альтернативной реальности, а дровишки для этой реальности черпает из папочек, которые ему приносят доверенные лица.

Предлагаю гешефт. Главы США, Великобритании, Франции и Германии дают доверенность пранкерам Вовану и Лексусу представлять их в телефонных переговорах с Путиным.

Звонит генсек ООН и сообщает, что украинские войска отогнаны за Гвадалквивир. Звонит Путину Меркель и поздравляет со взятием Бастилии. Звонит Путину Макрон и поздравляет со взятием Рейхстага. Звонит Джонсон, сообщает, что теперь Путин – принц-консорт.

Звонит Байден и высказывает глубокую озабоченность вежливыми человечками на Аляске. Звонит Шредер и сообщает, что Северный поток достроен, и газы, извергнутые из России, уже понеслись стремительным домкратом на Рейхстаг. Звонит Рабиндранат Тагор и спрашивает, когда российские солдаты прекратят стирать портянки в Индийском океане, ибо воняет хуже чем в Варанаси.

Звонят из Геленджика и сообщают, что аквадискотека готова и пиво в холодильнике.

По-моему, нормально было бы.

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