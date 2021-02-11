«Слуга народу» змінює ідеологію? У партії президента озвучили свій план

Нардеп: «Ми є центристською партією і точно не радикальною, бо йшли з ідеєю зшивати країну»

У партії «Слуга народу» заявили, що не збираються змінювати свою центристську та ліберальну ідеологію, лише планують її більш чітко окреслити.

Депутати й надалі виступатимуть за відкритість економіки, конкурентність. Про це розповів в інтерв’ю «Главкому» голова парламентського комітету з інформаційної та гуманітарної політики, «слуга народу» Микита Потураєв.

Як приклад, наводить законопроєкт про зміни в закон про функціонування української мови як державної, свого колеги Максима Бужанського, який виступив, аби скасувати штрафи за ненадання послуг українською мовою. «Ми з колегами підписали ще один альтернативний законопроєкт, в якому пропонуємо не скасувати, а відтермінувати штрафи в сфері обслуговування до липня 2022 року, коли всі норми цього закону вступають в дію».

Депутат наголошує, що через коронавірусний карантин багато важливих нюансів просто не врахувалися. «Законом про державну мову передбачено, що мали б бути і відповідні курси з її вивчення організовані, але через пандемію і все інше нічого не було зроблено.

Отак і мають бути встановлені рамки, за якими закінчується центризм і починається той чи інший фланг», – зазначив Потураєв.