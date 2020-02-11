Всупереч санкціям. Росія наростила експорт нафти до США



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РФ скористалася санкціями США проти Ірану та Венесуели

Російська Федерація, попри нові пакети американських санкцій, суттєво наростила експорт нафти до США. Про це пише німецька газета Die Welt.

Видання пише, що на тлі ситуації в Сирії та Україні останнім часом відносини між США і Росією погіршилися. Зокрема, Вашингтон вводиться санкції проти підрядників «Північного потоку-2», намагається заважати Росії у сфері торгівлі зброєю. Водночас Die Welt підкреслює, що за цією «видимою конкуренцією ховаються менш помітні тенденції».

Наприклад, у жовтні 2019 року Росія стала другою за поставками нафти та нафтопродуктів в США, обійшовши при цьому Мексику. Die Welt стверджує, що пов'язано з впливом санкцій на потоки товарів на світовому ринку.

Російський експорт до США зміцнився після того, як Вашингтон ввів санкції проти Венесуели та Ірану, в результаті чого поставки з Венесуели припинилися повністю. Крім того, після введення санкцій проти Ірану за російською нафтою звернулася й Туреччина.

За даними Die Welt, за 11 місяців 2019 року Росія збільшила експорт нафти до США на 450%, виручка склала 3,41 млрд доларів.

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg писало, що США побоюються вводити антиросійські санкції. Мова йде про санкції проти «Роснефти» за роботу у Венесуелі, але США побоюються, що такий крок спричинить хаос на світовому ринку.

Раніше повідомлялося, що міністерство фінансів США розширило санкції проти Росії за триваючу агресію проти України та анексію Криму.

Стали відомі імена семи осіб, проти яких Євросоюз ввів санкції за проведення в Криму і Севастополі російських місцевих виборів торік у вересні.

Як повідомляється, розширення санкцій міністри ЄС підтримали 28 січня.

У «чорному списку» ЄС опинилися так званий «тимчасово виконувач обов'язків губернатора Севастополя» Михайло Развожаєв, «голова Ради міністрів Республіки Крим» Юрій Гоцанюк і «голова законодавчих зборів Севастополя» в 2016-19 роках, сьогодні заступниця «законодавчих зборів Севастополя» Катерина Алтабаєва.