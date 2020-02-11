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    Думки вголос

    Путінський режим переходить до нової якості політичних розправ

    • Геннадій Гудков

      Політик

    • Розсилка
    Путінський режим переходить до нової якості політичних розправ

    Політичні репресії в Росії стають секторальних, зачіпаючи вже не окремих людей, а цілі соціальні групи громадян (згадайте «московську справа»)

    Мовою оригіналу

    Я много раз писал и говорил, что режим Путина, несмотря на несоразмерную жестокость разгонов мирных протестов и уголовных преследований по делам, высосанным из пальца и фейковых по своей сути, долгое время не злоупотреблял жестокостью приговоров в отношении «политических»: «двушечка» колонии общего режима за танец, пару-тройку лет за какой-нибудь притянутое за уши «оскорбление власти» с возможностью досрочно-условного освобождения и т.д.

    Увы, подтверждается главная тенденция путинской эпохи: каждый последующий год хуже предыдущего. Похоже, канули в Лету относительно мягкие репрессии, уступив место новым, более людоедским и чудовищным по своей несправедливости расправам над теми, кто критикует власть. Режим, образно говоря, ЗВЕРЕЕТ! Печальным первооткрывателем наступившей «эпохи жестокости» можно условно назвать блогера Синицу, осужденного на 5 лет за… ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ. Ни один суд в мире (кроме, пожалуй, С. Корейского) даже НЕ ПОСМЕЛ БЫ рассматривать эту чушь. До рассмотрения в заседании в любом настоящем «храме правосудия» такие материалы просто бы не дошли. Они с негодованием были бы «завернуты» еще на дальних подступах к суду, потому что больные фантазии и паранойяльные завихрения — не предмет судебного следствия, извините, с этим надо уже к доктору. Еще более чудовищным оказался приговор ростовского «правосудия», который иначе как блатным термином «беспредел» назвать более никак нельзя: 6,5 лет колонии СТРОГО РЕЖИМА за мирные одиночные пикеты, которые вообще может проводить кто хочет и когда хочет: закон РФ не предусматривает в этом случае никакого согласования с властями, даже уведомления!

    И все же то, что сегодня произошло в Пензе, бьет всякие критерии репрессивного безумия системы. Если бы мы так долго и подробно не погружались в детали резонансного дела «Сеть» с кучей безымянных и зашифрованных агентов-провокаторов, пытками и жестокими «допросами», можно было обмануть общественность и гордо заявить: «А мы так боремся с террором!» Но когда всем уже давно стало ясно, что пресловутая «Сеть» была де-факто создана самими ФСБ и Управлением «Э» МВД для повышения своей значимости(то есть никакой реальной опасности ни для кого не представляла!) — ну, это какой-то треш. Конец не просто законности, но здравого смысла и основных принципов человеческой гуманности. Осудить ЗА РАЗГОВОРЫ о революции молодых пацанов, намеренно втянутых провокаторами спецслужб в эти посиделки, на которых организаторы-агенты сами писали Уставы и программу — просто верх подлости и бесчеловечности. Хуже другое: пензенский суд проявил полную аморальность: он не сделал ни малейшей попытки судить по закону, даже чудовищные сроки от 6 до 18(!) лет(!!!) колоний СТРОГО РЕЖИМА он тупо скопировал из обвинительного приговора прокурора!!! Я уже и не помню, чтобы за реальные УБИЙСТВА в России так надолго сажали закоренелых преступников, а тут ни разу не привлекавшиеся молодые люди, отправленные на почти 2 десятилетия в тюрьму за обычные «кухонный» треп! Ведь ни подрывных листовок, ни взрывчатки с оружием и планами использовать это где-нибудь, кроме рыбалки, на суде так и не было представлено. Половина «свидетелей» на процессе — «зашифрованные» сотрудники или агенты, половина — сломленные молодые люди, путающиеся в своих показаниях. И ни одного реального ПРИГОТОВЛЕНИЯ к преступлениям! Ни одного преступного деяния! Неужели теперь это называется борьбой с террором? Сами создали, сами разоблачили и сами почиваем на лаврах?! Так террор не побеждают, так воюют только с «врагами народа», они же в 37-м все поголовно «готовили теракты».

    А теперь — некоторые печальные выводы.

    1) Режим переходит к новому качеству политических расправ: к более жестоким, бессмысленным и нарочито публичным. Главная цель — посеять ужас, подавить волю к любому сопротивлению (кстати, звучит странно, но террористы преследуют именно такие же цели).

    2) Политические репрессии от «точечных» становятся секторальным (пока еще не массовыми), затрагивая уже не отдельные личности, а определенные социальные группы граждан (вспомните «московское дело»).

    3) Уровень властной паранойи будет нарастать и зашкаливать и дальше. Ведь никаких иных способов удержания власти в условиях экономического (а на деле -системного) кризиса и падающих рейтингов у Кремля не остается. Поэтому чем хуже будет ситуация в стране, тем злее по науськиванию вождей будут становиться жандармы и прочие сатрапы.

    Утешает только одно: долго такая политика продолжаться не может. Как говорили великие, когда в тюрьмах образуется большая концентрация политических узников и известных в стране людей — держава рушится. Именно поэтому я очень надеюсь, что даже в самом худшем случае сроки пензенских узников не окажутся слишком долгими.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія ФСБ Путін путінський режим
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