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    Думки вголос

    Що зміниться для Москви, коли Україна вступить в НАТО

    Від кордону України до центру Москву всього 415 кілометрів - Що зміниться для Москви, коли Україна вступить в НАТО
    Від кордону України до центру Москву всього 415 кілометрів
    фото з відкритих джерел

    Альянс вже сьогодні достатньо близький до найбільших міст Росії

    Мовою оригіналу

    Совокупная протяженность сухопутных границ России со странами-членами НАТО (Польшей, Литвой, Латвией, Эстонией и Норвегией) составляет несколько более 1400 километров.

    Расстояние от ближайшей границы страны-члена НАТО (Латвии) до центра Москвы составляет 528 километра. До центра Петербурга (от Эстонии) – 133 километра.

    Расстояние от ближайшей границы Украины до центра Москвы составляет 415 километров.

    Конечно, блин, вхождение Украины в НАТО – для России смертельная угроза. Подлетное время ракет до Москвы уменьшится аж процентов на 20, до второго по населению города – не изменится.

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    Джерело: блог Віктора Трегубова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія НАТО Путін Україна
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    Що зміниться для Москви, коли Україна вступить в НАТО