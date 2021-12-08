Що зміниться для Москви, коли Україна вступить в НАТО

Від кордону України до центру Москву всього 415 кілометрів

Альянс вже сьогодні достатньо близький до найбільших міст Росії

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Совокупная протяженность сухопутных границ России со странами-членами НАТО (Польшей, Литвой, Латвией, Эстонией и Норвегией) составляет несколько более 1400 километров.

Расстояние от ближайшей границы страны-члена НАТО (Латвии) до центра Москвы составляет 528 километра. До центра Петербурга (от Эстонии) – 133 километра.

Расстояние от ближайшей границы Украины до центра Москвы составляет 415 километров.

Конечно, блин, вхождение Украины в НАТО – для России смертельная угроза. Подлетное время ракет до Москвы уменьшится аж процентов на 20, до второго по населению города – не изменится.

Джерело: блог Віктора Трегубова

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