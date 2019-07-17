П’ять років тому Росія вбила 300 людей в небі над окупованим Донбасом

Уляна Супрун В.о. міністра охорони здоров'я України

Уляна Супрун

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зображення: Andriy Yermolenko

13 тисяч вбитих українців, трагедія MH17, атака в Солсбері та бомбардування цивільних у Сирії — це ліки від втрати пам’яті для нас із вами та для всього світу

На борту боїнга MH17 були громадяни Нідерландів, Малайзії, Бельгії, Австралії, Індонезії.

Весь цей час рідні вбитих жертв шукали правди та вимагали покарати винних. Фактично сьогодні вже відомо, кому належала установка «Бук», звідки її привезли на територію України, хто дозволив це перевезення та координував його. Так само весь світ знає, хто розв’язав цю війну та вбиває українців.

Місяць тому були офіційно названі імена перших підозрюваних — це троє росіян та українець, що перейшов на бік терористів. Вони були безпосередньо причетні до збиття малазійського боїнга.

Але Кремль і далі продовжує брехливо відкидати звинувачення. І хоча наразі є підозри лише для окремих росіян, Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили державу Росія в збитті літака, на якому були їхні громадяни.

13 тисяч вбитих українців, трагедія #MH17, атака в Солсбері та бомбардування цивільних у Сирії — це ліки від втрати пам’яті для нас із вами та для всього світу. Коли запрошуєте вбивць за один стіл, не треба потім дивуватися.

Джерело: блог Уляни Супрун

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»