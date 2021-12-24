Зеленський спричинив паніку серед жінок, які мають маленьких дітей

Грудень 2005. Виведення українського військового контингенту з Іраку. Вперше в житті тримала в житті зброю, для фото. Й навіть уявити собі не могла, що колись війна прийде в Україну

Хто має захищати свою країну? Абсолютно усі!

Щодо розширення переліку професій для жінок, що підлягають військовому обліку, то, дійсно, захищати свою країну мають всі.

Кожен на своєму місці, на фронті і в тилу.

В переліку є й журналістика, але навіть якби не було, я особисто стала б на облік. Бо це мої переконання, моя особиста позиція і відчуття. Я буду боротися за мою країну.

Вже сьогодні ми з колегами направили офіційного листа Голові ВР з вимогою надати інформацію щодо постановки на військовий облік депутаток та співробітниць апарату. Чи буде це відбуватися централізовано, за місцем роботи, чи депутатки мають самі з’явитися до військоматів за місцем реєстрації.

В той же час указ МО викликав неоднозначну реакцію в так званих «мамських групах», в соцмережах, і справедливу критику експертів

А з табору Банкової звучить сарказм, мовляв, українки ж так боролися за гендерну рівність, то ж отримайте тепер всі форму і берці.

Ну, по перше, не табору чотирижди уклоніста в такій тональності розмовляти з українками, які на своїх плечах тримають країну. Працюючи, сплачуючи податки, займаючи активну громадянську позицію.

По друге, ті жінки, які вказують на необхідність добровільного, а не примусового військового обліку, теж мають рацію. Якщо Зеленський думає інакше – він і монобільшість мали б давно внести і проголосувати зміни до законодавства щодо військового обов’язку. Та й самі б мали його не порушувати, ховаючись в Москві і Юрмалах від повісток.

А тепер щодо критики указу МО:

Він був виданий ще восени. Чому тільки зараз оприлюднений, й як завжди – без проведення необхідної інформаційної і роз’яснювальної кампанії.

Чому на брифінг зі стіль резонансної теми зазделегідь не вийшов сам міністр і не пояснив всі деталі і нюанси?

Чому навіть під час години запитань до Уряду міністр ані слова про це не сказав?

Чому головнокомандуючий і Верховний Головнокомандуючий – а на сьогодні це Зеленський – знаходить час коментувати що завгодно, окрім своїх прямих повноважень – теми безпеки і оборони?

Чому Зеленський ані слова не сказав про розширений військовий облік для жінок, наприклад, в Гуті, на зустрічі з дипломатами і дипломатками?

Далі. Експерти справедливо зазначають, що для відсічі сильному противнику нам потрібна не так кількість, як якість резервистів

А в нас влада втратила час, нічого не зробивши для посилення тероборони і активізації зборів резервистів та модернізації іх навчань.

Облік жінок розпочнеться із січня 2022 року. Чи готові до такого валу роботи наші військомати, яка зараз мали б працювати над збільшенням чисельності резервістів і територіальної оборони.

Далі – ані поставлених на облік жінок, ані чоловіків не можна використовувати в бойових діях без відповідної підготовки. Тому від Верховного Головнокомандуючого і міністра оборони вже зараз хочеться почути, як з січня 22-го жінок, які стануть на облік, готуватимуть дати відсіч агресору? Я особисто хочу пройти цю підготовку і вже зараз хочу знати плани держави − коли і скільки триватимуть такі збори жінок і чоловіків, які будуть на обліку.

Влада, МО і особисто Зеленський, як Верховний Головнокомандуючий спричинили паніку серед жінок, які мають маленьких дітей

Бо їм ніхто не дав відповідь на життєві і логічні питання – чи будуть ставити на облік жінок, що перебувають в декретних відпустках по догляду за дитиною і якщо так, то які зобов’язання держави щодо дітей? На кого іх залишать?

Коли ворог на порозі, паніка – це найгірші ліки! Тому в мене ще одне питання до влади – ви свідомо провокуєте паніку вашими недолугими діями? Хто вам заважав провести нормальну інформаційно роз’яснювальну кампанію щодо цього указу, який я дійсно не вважаю зрадою?

Ми будемо захищати Україну і захищатися від ворога.

Джерело: блог Ірини Геращенко

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.