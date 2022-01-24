У найближчі тижні дипломатам та чиновникам треба працювати цілодобово

Потрібно переводити державну машину в більш динамічний режим

Чому зараз українським чиновникам, задіяних в сфері національної безпеки потрібно працювати 24/7 (або, принаймні, мати чергування, в тому числі для невідкладних коментарів)?

Як тільки Посольство США в Україні повідомило про дозвіл на від'їзд американським дипломатам – зразу ж потрібний коментар відповідних українських структур.

Інакше до ранку ця новина так розійдеться зі всякими домислами, що потім назад вже не відіграєш.

Так – в Україні ніч. Так – зараз у США всі вечірні програми дадуть цю новину. Так – час повідомлення наші партнери вибрали не найкращий. Але таких моментів у найближчі тижні буде немало.

Потрібно переводити державну машину в більш динамічний режим.

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Джерело: Блог Валерія Чалого

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