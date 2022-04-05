Чому росіяни здатні на нелюдські злочини?

Кожен військовий злочинець має померти

Сотні людей у моїй стрічці ставлять риторичне запитання «як могли ці нелюди опуститися до таких злочинів».

Я скажу вам неприємну річ.

Це не нелюди. Це не якесь виключення чи збочення. Це і є людина, як вона виглядала та поводилася протягом більшої частини людської історії. Людина, яка вбиває, ґвалтує, завдає тортурів та мародерить просто тому, що може це робити, – а запобіжників у формі командирських заборон, покарань, моралі чи правил ще не існує.

Людина-дикун, життя якої Гоббс описав як «самотнє, бідне, огидне, жорстоке й коротке». Так виглядали і так поводилися люди протягом десятків тисяч років.

Аж поки не прийшли Мойсей, Будда, Конфуцій, Махавіра, Ісус, Мухаммед та інші й не спробували це змінити. І врешті змінили. Але не усюди, не завжди і не назавжди.

Колись я взявся читати кодекс Хаммурапі. Після кількох сторінок мене знудило. Кожен параграф закінчувався вироком: смерть, смерть, смерть. За будь-які провини. Мене знудило, але я розумів: люди у світі без правил, без моралі, без рефлексії, без систем, без порядку, без відчуття, що інша людина також є людина, – просто не розуміють нічого, крім смерті.

Тепер ви знаєте, як виглядали варвари, які штурмували столиці древніх країн, від Вавилону до Риму, від Єрусалиму до Чан'аню.

Набрати людей із соціальних низів, задурити їм голову пропагандою, пояснити, що перед ними нацисти, які не мають права жити, дати в руки зброю, поставити над ними таких самих командирів, не годувати, протримати три зимових місяці на голій землі, а потім кинути у красиве благополучне передмістя, де живе заможний і розумний середній клас, пообіцявши трофеї й відсутність покарань, – результат мав бути саме такий, не інакший.

Кожен військовий злочинець має померти, від рядового ката до обер-ката у званні полковника.

Але головне – антилюдська соціально-політична машина має бути демонтована. Інакше Буча буде повсюди.

Джерело: блог Валерія Пекаря

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