Росія підкупляє Білорусь відтермінуванням погашення кредитів

Білоруська влада запевняє, що не збирається переходити на російський рубль

Росія відклала погашення частини кредитних платежів Білорусі на 5-6 років

Росія відтермінувала погашення зобов'язань Білорусі щодо державних кредитів перед РФ на п'ять-шість років. Про це повідомив міністр фінансів Білорусі Юрій Селіверстов, інформує Радыё Свабода.

«Ми обговорили та запропонували перевести частину платежів на більш комфортні, взаємоприйнятні для наших країн терміни – від 5 до 6 років уперед. Фактично у нас є перенесення терміну, яке дозволить нам зараз не відволікати ресурси, щоб ми могли обслуговувати свої зобов'язання та погасити їх перед нашими партнерами з Росії», - сказав Селіверстов.

Міністр також заявив, що західні країни намагаються довести російську економіку до дефолту. За його словами, те саме робиться і щодо Білорусі.

Він додав, що про перехід Білорусі на російський рубль не йдеться.

До слова, за даними Генштабу, на Волинському напрямку залишається висока імовірність проведення провокацій спецслужбами Російської Федерації на білоруських об’єктах з метою втягування збройних сил Республіки Білорусь у військову операцію проти України.

Активісти на польсько-білоруському кордоні розпочали блокувати фури, які намагаються в'їхати на територію Білорусі та Росії.

ЄС вводить санкції проти Росії та Білорусі. 20 березня Банк розвитку Білорусі, «Білагропромбанк» та банк «Дабрабит» офіційно відключені від системи SWIFT.



