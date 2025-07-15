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Сергій Таран Політолог

Найголовніше в одкровеннях Трампа

glavcom.ua
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Все відбувається за напрочуд прогнозованим сценарієм

Найголовніше у одкровеннях Трампа – це згода, що з американської зброї будуть вбивати росіян. Причому, про якісь обмеження щодо типів зброї теж не було сказано. А раніше ж скільки страхів було у Трампа, що це призведе до «третьої світової»!

Важливий надлам у світогляді Трампа, про це ми з вами говорили ще місяць тому – господар Білого дому перестав називати Путіна «другом». Бо «рускій друг» вже не дає Трампу відчуття власного успіху і вдоволеного марнославства. Навіть, як каже Трамп, його Перша леді знущалася з його слів про чергову «гарну розмову з Владіміром», після якої бомбили чергове українське місто. (Уявляєте собі весь спектр емоцій Трампа після цього!))

Те, що зброю купуватиме Європа – має значно менше значення. В якомусь сенсі це навіть непогано – бо формуватиме у європейців відповідальне розуміння, що безпека України – це їхня важлива інвестиція.

Загалом, все відбувається за напрочуд прогнозованим сценарієм – спочатку «мир за один день», потім «розмови з Путіним», далі «розчарування Путіним», і, зрештою, повернення до традиційної політики США. Ну, нехай, ще не «повернення», але напрямок вибраний правильний.

Наступне вікно для серйозних дипломатичних спроб буде під осінь. Це якраз збігається з терміном 50 днів, які символічно відвів Трамп Путіну на те, щоб той «подумав».

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Джерело
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Теги: Європа США Україна війна росія путін Дональд Трамп

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Сергій Таран

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