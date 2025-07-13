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«Укрзалізниця» втратила колег через атаки на Донеччині

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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«Укрзалізниця» втратила колег через атаки на Донеччині
Атаки цієї ночі на Донеччині принесли втрати
фото з відкритих джерел

Загинули залізничники «Укрзалізниці», ще один поранений

На Донеччині внаслідок ворожих обстрілів, під час виконання службових обов'язків, загинули машиніст та помічник машиніста тепловоза. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CEO «Укрзалізниці» Олександра Перцовського.

«Гіркі новини в залізничній родині. Атаки цієї ночі на Донеччині принесли втрати: виконуючи роботу, загинули машиніст та помічник машиніста тепловоза», – написав Перцовський.

Також цієї ночі, на іншій ділянці на Донеччині, складач поїздів отримав осколкове поранення голови. Його транспортували до лікарні Мечникова в Дніпрі, де йому надають максимальну допомогу найкращі фахівці.

Олександр Перцовський наголосив, що ворог «б'є по абсолютно цивільних об'єктах. Прицільно. Обходячи захист та нарощуючи удари». Попри щоденну небезпеку, залізничники Донеччини, інших прифронтових регіонів та по всій країні продовжують виконувати свої обов'язки.

Олександр Перцовський висловив глибоке співчуття з приводу втрат: «…приймати ці втрати я не навчився. З конкретними колегами, можливо, не бути знайомими особисто, але коли читаєш 1994 р. та 1973 р. роки народження, батьки, діти… стільки всього попереду, то відчуття втрати абсолютно близьких людей. Частини великої команди та частини великої родини».

«Стоїмо поруч із близькими, надаємо всю потрібну допомогу постраждалому!» – додав Перцовський.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» за підсумками минулого року отримала 2,7 млрд грн чистого збитку. Це спонукає компанію звільнити чверть працівників адміністративного штату. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову правління компанії Олександра Перцовського в коментарі Forbes.

Як зазначив Перцовський, «Укрзалізниця» у 2025 році витрачає на співробітників 52% доходу, що спонукає компанію до оптимізації. «Мені подобається підхід колег із «Нової пошти», які пропонують іти «ближче до посилок», – сказав він.

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Теги: Укрзалізниця росія смерть

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