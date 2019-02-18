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    У світі

    В Ізраїлі призначили нового міністра закордонних справ

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    Міністром закордонних справ Ізраїлю став Ісраель Кац - В Ізраїлі призначили нового міністра закордонних справ
    Міністром закордонних справ Ізраїлю став Ісраель Кац

    Главою міністерства закордонних справ Ізраїлю призначений Ісраель Кац

    Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу призначив главою МЗС єврейської держави міністра транспорту та у справах розвідки Ісраеля Каца.

    Про це повідомив в Twitter генеральний директор МЗС Ізраїлю Юваль Ротем.

    «Міністерство закордонних справ вітає міністра закордонних справ Ісраеля Каца після вступу на посаду», - написав Ротем.

    «Я приступаю до керівництва міністерством закордонних справ з почуттям величезної відповідальності за покладену на мене місію», - написав у своєму Twitter Кац.

    Він також назвав призначення на посаду глави зовнішньополітичного відомства «хвилюючим моментом«.

    Відзначимо, що раніше Кац обіймав посаду міністра транспорту і розвідки.

    Нагадаємо, що МЗС Ізраїлю з попередніх парламентських виборів в Ізраїлі в 2015 році обіймав Біньямін Нетаньягу. Зараз, окрім крісла прем'єра, він також займає посади міністра оборони і охорони здоров'я Ізраїлю.

    Нинішній уряд Нетаньягу продовжить працювати до формування у квітні 2019 року нового кабінету за підсумками дострокових виборів.

    Рішення про розпуск Кнесету і проведення дострокових парламентських виборів в Ізраїлі одноголосно прийняли 24 грудня 2018 року голови партій, що входять в урядову коаліцію, через розбіжностей навколо законопроекту про призов ортодоксальних іудеїв в ізраїльську армію.

    Пізніше Кнесет затвердив закон про саморозпуск та призначив дострокові парламентські вибори на 9 квітня 2019 року.

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