В Ізраїлі призначили нового міністра закордонних справ

Главою міністерства закордонних справ Ізраїлю призначений Ісраель Кац

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу призначив главою МЗС єврейської держави міністра транспорту та у справах розвідки Ісраеля Каца.

Про це повідомив в Twitter генеральний директор МЗС Ізраїлю Юваль Ротем.

«Міністерство закордонних справ вітає міністра закордонних справ Ісраеля Каца після вступу на посаду», - написав Ротем.

Held first working meeting with the incoming acting Foreign Minister @Israel_Katz.



I welcome Minister Katz, and I'm confident that @IsraelMFA under his leadership will continue to successfully face the challenges and meet the opportunities of Israel's Foreign Policy. pic.twitter.com/lBwL7WdFJs