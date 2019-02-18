В Ізраїлі призначили нового міністра закордонних справ



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Міністром закордонних справ Ізраїлю став Ісраель Кац

Главою міністерства закордонних справ Ізраїлю призначений Ісраель Кац

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу призначив главою МЗС єврейської держави міністра транспорту та у справах розвідки Ісраеля Каца.

Про це повідомив в Twitter генеральний директор МЗС Ізраїлю Юваль Ротем.

«Міністерство закордонних справ вітає міністра закордонних справ Ісраеля Каца після вступу на посаду», - написав Ротем.

Held first working meeting with the incoming acting Foreign Minister @Israel_Katz.



I welcome Minister Katz, and I'm confident that @IsraelMFA under his leadership will continue to successfully face the challenges and meet the opportunities of Israel's Foreign Policy. pic.twitter.com/lBwL7WdFJs — Yuval Rotem (@Yuval_Rotem) 17 лютого 2019 р.

«Я приступаю до керівництва міністерством закордонних справ з почуттям величезної відповідальності за покладену на мене місію», - написав у своєму Twitter Кац.

זה רגע מרגש עבורי, אני נכנס היום ברגל ימין למשרד החוץ כשתחושת שליחות גדולה מלווה אותי.

אני מודה לראש הממשלה על האמון.

אני שמח לעמוד בראשו של המשרד, יחד עם ראש הממשלה נמשיך לקדם ולהוביל את מדיניות החוץ של מדינת ישראל להישגים נוספים. pic.twitter.com/8ykO9UeE8p — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) 17 лютого 2019 р.

Він також назвав призначення на посаду глави зовнішньополітичного відомства «хвилюючим моментом«.

Відзначимо, що раніше Кац обіймав посаду міністра транспорту і розвідки.

Нагадаємо, що МЗС Ізраїлю з попередніх парламентських виборів в Ізраїлі в 2015 році обіймав Біньямін Нетаньягу. Зараз, окрім крісла прем'єра, він також займає посади міністра оборони і охорони здоров'я Ізраїлю.

Нинішній уряд Нетаньягу продовжить працювати до формування у квітні 2019 року нового кабінету за підсумками дострокових виборів.

Рішення про розпуск Кнесету і проведення дострокових парламентських виборів в Ізраїлі одноголосно прийняли 24 грудня 2018 року голови партій, що входять в урядову коаліцію, через розбіжностей навколо законопроекту про призов ортодоксальних іудеїв в ізраїльську армію.

Пізніше Кнесет затвердив закон про саморозпуск та призначив дострокові парламентські вибори на 9 квітня 2019 року.