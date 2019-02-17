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    Виконком визначив, як буде проходити конкурс «Міс Вінниця»

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    Виконком визначив, як буде проходити конкурс «Міс Вінниця»

    Затверджено бюджет та журі конкурсу

    Вінницький виконком міської ради визначив умови проведення конкурсу «Міс Вінниця-2019». Зокрема - фінансування заходу і склад журі. 

    Департаменту фінансів міської ради має профінансувати видатки на конкурс «Міс Вінниця-2019» в сумі 30 тис. грн  за рахунок коштів, передбачених у бюджеті Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів - департаменту культури міської ради за бюджетною програмою 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва».

    Також цим же розпорядженням затверджено склад журі конкурсу:

    1.  Вікторія Кіосе, виконавчий директор Національного комітету «Міс Україна» - голова журі (за згодою).
    2. Григорій Дерун, генеральний директор ювелірного центру «Діадема» (за згодою).
    3. Олександр Дерун, комерційний директор ювелірного центру «Діадема» (за згодою).
    4. Тетяна Кіяшко, переможниця конкурсу «Міс Вінниця-2014» (за згодою).
    5. Анастасія Кривохижа, «Міс Україна Земля-2018» (за згодою).
    6. Анатолій Борсюк, заслужений діяч мистецтв України (за згодою).
    7. Віктор Нєгур, лідер гурту «Пан Карпо» (за згодою).

    Джерело: news.vn.ua

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