Виконком визначив, як буде проходити конкурс «Міс Вінниця»
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Затверджено бюджет та журі конкурсу
Вінницький виконком міської ради визначив умови проведення конкурсу «Міс Вінниця-2019». Зокрема - фінансування заходу і склад журі.
Департаменту фінансів міської ради має профінансувати видатки на конкурс «Міс Вінниця-2019» в сумі 30 тис. грн за рахунок коштів, передбачених у бюджеті Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів - департаменту культури міської ради за бюджетною програмою 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва».
Також цим же розпорядженням затверджено склад журі конкурсу:
- Вікторія Кіосе, виконавчий директор Національного комітету «Міс Україна» - голова журі (за згодою).
- Григорій Дерун, генеральний директор ювелірного центру «Діадема» (за згодою).
- Олександр Дерун, комерційний директор ювелірного центру «Діадема» (за згодою).
- Тетяна Кіяшко, переможниця конкурсу «Міс Вінниця-2014» (за згодою).
- Анастасія Кривохижа, «Міс Україна Земля-2018» (за згодою).
- Анатолій Борсюк, заслужений діяч мистецтв України (за згодою).
- Віктор Нєгур, лідер гурту «Пан Карпо» (за згодою).
Джерело: news.vn.ua