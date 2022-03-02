Сьома доба протистояння: оперативні дані Генштабу

«Освободітєли» усвідомлюють, що їх тут ніхто не чекав

Триває вже сьома доба героїчного протистояння українського народу російському вторгненню. Збройні Сили України на окремих напрямках починають перехоплювати ініціативу у російських окупантів. Про ситуацію станом на 12 дня 2 березня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Ворог намагається втримати боєздатність своїх підрозділів розуміючи, що «легкої прогулянки» не вийшло. Він намагається уникати прямих зіткнень не тільки з Українським військом, але й цивільними мешканцями, які блокують рух його колон. На території України перестає діяти російська пропаганда і «освободітєли» усвідомлюють, що їх тут ніхто не чекав», – йдеться у повідомленні.