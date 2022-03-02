Сьома доба протистояння: оперативні дані Генштабу
«Освободітєли» усвідомлюють, що їх тут ніхто не чекав
Триває вже сьома доба героїчного протистояння українського народу російському вторгненню. Збройні Сили України на окремих напрямках починають перехоплювати ініціативу у російських окупантів. Про ситуацію станом на 12 дня 2 березня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
«Ворог намагається втримати боєздатність своїх підрозділів розуміючи, що «легкої прогулянки» не вийшло. Він намагається уникати прямих зіткнень не тільки з Українським військом, але й цивільними мешканцями, які блокують рух його колон. На території України перестає діяти російська пропаганда і «освободітєли» усвідомлюють, що їх тут ніхто не чекав», – йдеться у повідомленні.
- На Волинському напрямку противник втратив ініціативу та активних дій не проводить.
- На Поліському напрямку російські окупанти продовжують просування в напрямку Макарів – Брусилів – Фастів та частиною сил – на Київ.
- На напрямках на Малин та Ірпінь втратили наступальний темп, зазнали значних втрат та зупинені на невигідних рубежах.
- На Чорнобильському напрямку, ворог намагався розвинути наступ у напрямку Демидів та Ірпінь, але також втратив наступальний потенціал, зупинений.
- На Житомирщині – намагається розмістити передові підрозділи в районах населених пунктів Гореничи, Шпитьки, Петрушки.
- Одночасно, противник розгортає польові та логістичні табори в районах населених пунктів Бородянка, Катюжанка, Гавронщина.
- На Сіверському напрямку ворог зі складу 1 танкової армії та 20 загальновійськової армії ЗС РФ, що вів наступальні дії у напрямку Краснограда та Ізюма з метою створення умов для оточення угруповання об’єднаних сил, поніс втрати та зупинений на рубежах Богодухів, Чугуїв, Шевченкове.
- На Чернігівському напрямку противник зупинений.
- На Ніжинському напрямку – здійснив переміщення у напрямку Нова Басань, Козелець.
- На Донецькому напрямку противник силами 1, 2 АК та 8 армії основні зусилля зосередив на меті виходу до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей. Мети не досягнув, блокувати Маріуполь не зміг.
- На півдні противник вдається до спроб продовжити наступ у напрямку Запоріжжя, частиною сил – на Маріуполь.
- У Чорноморській операційній зоні російські окупанти продовжують підготовку до проведення морської десантної операції на Чорноморське узбережжя України (райони Затока, Одеса). Відзначено розгортання корабельних груп флоту у відкритому морі.
- Ворог деморалізований та продовжує нести втрати в особовому складі та техніці.