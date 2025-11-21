Головна Думки вголос Вадим Денисенко
Вадим Денисенко

Чи підпише Україна угоду Трампа?


фото: Getty Images

Чи вдасться скорегувати цю угоду-ультиматум і коли та хто її підпише?

Після оприлюднення угоди стало зрозуміло одне: розмороження російських активів європейцями просто неможливе. А це означає, що грошей на 2026 рік нема.

Якщо коротко:

• 1 •

Угода, навіть, якщо вона не буде підписана передбачає часткове розмороження (передачу в фонд відновлення України) цих самих активів добровільно росіянами. А відтак, я не вірю, що Бельгія (головний тримач резервів) піде на те, щоб розморозити їх зараз примусово.

• 2 •

Угода передбачає розморозку 100 із 300 млрд. Я не здивуюся, що росіяни запропонують ЄС розморозити додаткові 100 млрд під «відновлення» України для ЄС і тим сами «купить» їх.

• 3 •

Україна з 1.03.26 не має грошей на більшість своїх потреб. І вирішити це питання можна лише за допомогою європейців (читай пункт 2).

• 4 •

Розповіді про те, що ці гроші можуть піти на відновлення – міф. Нам на наступний рік потрібно додаткові 70 млрд для покриття дефіциту бюджету. Навіть без війни ця цифра буде 50 млрд. Іншими словами – це гроші на латання дірок.

• 5 •

Схоже, зараз не стоїть питання про підписання чи ні. Стоять питання виключно про те, чи вдасться скорегувати цю угоду-ультиматум і коли та хто її підпише.


Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
