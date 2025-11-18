Двоє працівників «Енергоатома» загинули під час російської атаки в Києві

Російська атака на столицю забрала життя подружжя працівників «Енергоатома»

Подружжя працівників «Енергоатома» загинуло під час російської атаки на Київ 14 листопада, залишивши сиротою 10-річну доньку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАЕК «Енергоатом».

Внаслідок масованого обстрілу столиці загинули Велков Вадим Анатолійович та Велкова Лілія Василівна. Їхнє життя обірвалося під завалами будинку. У подружжя залишилася 10-річна донька.

Нагадаємо, що у ніч на 14 листопада російські терористи запустили у бік Києва та області балістичні, крилаті ракети та ударні безпілотники. У столиці фіксуються перші наслідки атаки. КМВА повідомляла про 16 постраждалих, серед них десятирічна дитина.

У Києві зросла кількість загиблих внаслідок масованої атаки, здійсненої російськими військами в ніч на 14 листопада.