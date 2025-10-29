Головна Країна Події в Україні
РФ вдарила по енергооб'єктах у трьох областях України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
РФ вдарила по енергооб’єктах у трьох областях України
Унаслідок нічної російської атаки виникла пожежа на обʼєкті енергетичної інфраструктури в Одеській області
фото: ДСНС Одещини

Міненерго закликає споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня

РФ завдала ударів по енергетичних об’єктах у Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міненерго.

«Сьогодні графіки погодинних відключень діятимуть у деяких регіонах України з 08:00 до 22:00. Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону», – наголошує відомство.

Крім того, у частині регіонів з 07:00 до 22:00 заплановано застосування графіків обмеження потужності для промислових споживачів. Міненерго закликає споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері, щоб знизити навантаження на систему.

Нагадаємо, у ніч проти 29 жовтня російська терористична армія масовано атакувала цивільну інфраструктуру Одещини. Є постраждалий, зафіксовано пошкодження об’єктів енергетичної та транспортної інфраструктури. 

Також увечері, 28 жовтня, ворожі безпілотники атакували місто Чугуїв на Харківщині. Наслідки повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та поліція Харківської області.

Як повідомлялося, у ніч на 29 жовтня РФ атакувала Україну 126 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

