Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 29 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 29 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 299 танків
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 150 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 29 жовтня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 29 жовтня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 29 жовтня втратила:

  • особового складу – близько 1 139 900 (+1 150) осіб;
  • танків – 11 303 (+4) од;
  • бойових броньованих машин – 23 511 (+3) од;
  • артилерійських систем – 34 064 (+20) од;
  • РСЗВ – 1 530 (+1) од;
  • засоби ППО – 1 230 (+0) од;
  • літаків – 428 (+0) од;
  • гелікоптерів – 346 (+0) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 75 367 (+313) од;
  • крилаті ракети – 3 880 (+0) од;
  • кораблі/катери – 28 (+0) од;
  • підводні човни – 1 (+0) од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 65 865 (+79) од;
  • спеціальна техніка – 3 986 (+2) од.
Втрати ворога у війні станом на 29 жовтня 2025 року
Втрати ворога у війні станом на 29 жовтня 2025 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ/Facebook

Нагадаємо, триває 1344-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: втрати Генштаб війна військова техніка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія створила пусковий майданчик для дронів Shahed
Росія збудувала новий пусковий майданчик для дронів Shahed в Орловській області
21 жовтня, 13:19
Трамп: Ми будемо говорити з ним про війну. І ми поговоримо про те, що, як я розумію, вони хочуть перейти в наступ
Трамп заявив, що обговорить із Зеленським український наступ
15 жовтня, 23:59
Для перевезення пасажирів залучено резервний транспорт і автобуси місцевих громад
«Укрзалізниця» зробила заяву про рух потягів на Сумщину та Чернігівщину 
9 жовтня, 17:31
Обладнання після удару в непридатному стані
Росіяни вдруге за добу атакували збагачувальну фабрику ДТЕК
8 жовтня, 17:51
Кім: Зазвичай це навпаки означає, що ніяких планів немає
У Генштабі РФ повісили карту з «російською Миколаївщиною». Кім відповів
6 жовтня, 18:35
В Україні заборонена реєстрація торговельних марок, які відтворюють прізвища, зображення відомих осіб без їхньої згоди
Війна за прізвище і обличчя Кернеса. Партія ексмера Харкова програла суд його сину
4 жовтня, 13:00

Події в Україні

Втрати ворога станом на 29 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 29 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Вибух у багатоповерхівці Хмельницького: під завалами знайдено тіла двох людей
Вибух у багатоповерхівці Хмельницького: під завалами знайдено тіла двох людей
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 жовтня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 жовтня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 29 жовтня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 29 жовтня 2025
Атака на Одещину та Харківщину, вибухи у Росії, Трамп у Південній Кореї: головне за ніч
Атака на Одещину та Харківщину, вибухи у Росії, Трамп у Південній Кореї: головне за ніч
Росія заявляє про оточення Куп'янська: що каже командування ЗСУ
Росія заявляє про оточення Куп'янська: що каже командування ЗСУ

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua