Коли закінчиться війна? Президент Франції зробив прогноз

Макрон заявив, що лише Росія продовжує війну, тоді як Україна підтвердила готовність до миру

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що сподівається на досягнення миру у війні Росії проти України до 2027 року. За його словами, лише Кремль зацікавлений у продовженні бойових дій, тоді як Україна вже продемонструвала готовність до мирного врегулювання. Про це повідомив Макрон під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Парижі.

Макрон підкреслив, що Україна ще з березня підтвердила свою готовність до переговорів, а міжнародні ініціативи створили необхідні умови для цього.

«Тільки Росія обрала війну. Ніщо не виправдовувало цей вибір…Сьогодні лише Росія вирішила продовжувати цю війну і навіть посилювати її. Нагадую, що з минулого березня українці чітко підтвердили свою готовність до миру, і що, враховуючи американські ініціативи, підтримані європейцями, та значну роботу, яку ми виконали протягом останніх місяців, все готово для миру», – наголосив Макрон.

Він зауважив, що тільки Росія «відмовляється це зробити».

Президент Франції додав, що «посилення ударів по енергетичній інфраструктурі України є ще одним доказом цієї агресії та цинізму». Водночас він наголосив, що у найперший день російської агресії Франція «зробила чіткий вибір: однозначну та непохитну підтримку України».

«Я сподіваюся, що мир буде досягнуто до 2027 року. Я вважаю, що останні місяці були позначені рішеннями, які стали справжніми поворотними моментами», – додав лідер Франції.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський та французький лідер Еммануель Макрон підписали угоду про довгострокове укріплення обороноздатності України. Емманюель Макрон заявив, що мета угоди – «залучити французьку оборонну промисловість на службу захисту України» та забезпечити необхідні системи для протидії російській агресії.

До слова, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що найближчими днями Франція передасть Україні додаткові ракети Aster для системи протиповітряної оборони Samp/T та нові винищувачі Mirage.