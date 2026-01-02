Головна Думки вголос Вадим Денисенко
Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен, екснардеп

Україна-2026. Прогноз

Що чекає Україну: прогноз на 2026 рік
фото: depositphotos.com

Прогноз на 2026 рік для України

Коли ми говоримо про Україну у 2026 році, ми (крім війни), переважно мислимо в категоріях виборів і персон. І це кардинально неправильно.

• 1 •

Порядок денний в загальнонаціональному масштабі можуть задавати лише Президент (поки виключно через призму зовнішньої політики) та антикорупціонери (попри низьку електоральну підтримку). Всі інші гравці, поки, як максимум, живуть в повістках своїх електоральних бульбашках і пробують грати переважно на консолідацію свого виборця, в тому числі через очорнення опонентів.

• 2 •

Поки єдиною обʼєднуючою та мобілізуючою історією для всієї нації є страх приходу росіян. При цьому, в країні, в принципі, відсутній більш широкий інтелектуальний діалог про майбутнє. І поки немає жодної політичної сили, яка готова саме до діалогів про майбутнє. Це один з головних викликів для країни.

• 3 •

Суспільство, на жаль, все більше буде закриватися в відносно невеликі бульбашки (не обовʼязково політичні). Відсутність картини майбутнього завжди призводить до того, що цей вакуум чимось заповнюється. Є велика загроза, що цей вакуум буде заповнюватися агресією. Поки це буде лише накопичення цієї агресії, але не виключено, що в певних моментах вона буде прориватися.

• 4 •

Наступний рік стане роком поглиблення управлінської кризи. І це не залежатиме від того, відбудуться вибори чи ні. Україна уже багато років живе в системній управлінській кризі, коріння якої іде від ручного управління і системи арбітражу періоду Кучми. На жаль, на сьогодні ця система влаштовує еліти і ніхто не хоче навіть поставити діагноз, не кажучи вже про спроби подумати, а як цю проблему можна вирішити.

• 5 •

Корупція – похідна від управлінської кризи, адже головним джерелом корупції є саме держава, а не певні персони. У той же час антикорупційна система заточена не на системне вирішення проблеми, а виключно на персональні питання, що дає можливість створювати гучні скандали і навіть змінювати політичну кон'юнктуру, але не передбачає навіть наближення до вирішення системних питань. І тут вина лежить перш за все на політиках та експертному середовищі, яких влаштовує такий стан речей.

• 6 •

2026 рік призведе до посилення впливів Заходу на кадрову політику держави. Це не дасть жодного управлінського ефекту, а сама державна система все більше буде атомізуватися.

• 7 •

Верховна Рада побоїться приймати закон про ПДВ для ФОПів.

• 8 •

У країні прискориться відтік дітей не лише через невизначеність, але й через те, що прийняте рішення про різке зменшення шкіл, де можна навчатися після 9 класу.

• 9 •

Конфлікти військові – не військові можуть зʼявлятися в поствоєнний період. До цього їх вірогідність невисока.

• 10 •

Вибори президента, мають високі шанси пройти в цьому році. Але вони за будь-яких обставин не будуть визнаними РФ. Кремль буде наполягати на голосуванні 10 млн «українців» у Росії, ми на це не підемо, а для Москви важливо продовжити мантру про нелегітимність влади, яку вони повторюють з 2014 року.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
