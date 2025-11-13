Закінчення шатдауну у США: головне за ніч

Президент Дональд Трамп підписав закон про державне фінансування, що офіційно завершує найтриваліший у історії США шатдаун

У Штатах закінчився шатдаун: уряд повертається до роботи, російські дипломати зробили заяви про переговори з Україною, Штати спростували повідомлення про те, що Британія припинила обмін розвідданими, Умєров зустрівся з турецькими посадовцями.

Шатдаун у США

Президент Дональд Трамп підписав закон про державне фінансування, що офіційно завершує найтриваліший у історії США шатдаун, який тривав рекордні 43 дні.

Законопроєкт був схвалений Палатою представників з результатом 222 голоси «за» і 209 «проти» після інтенсивних дебатів. Церемонія підписання відбулася лише кілька годин після голосування в Палаті, і тепер цей закон набув чинності.

У своїй промові перед підписанням Трамп сказав: «Для мене честь зараз підписати цей неймовірний законопроєкт». Він сказав, що уряд більше ніколи не повинен закриватися, додавши: «Це не спосіб керувати країною».

Заяви про переговори з Україною

Міністр закордонних справ Росії зробив заяву про можливу двосторонню зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна у Будапешті, Угорщина.

За словами російського міністра, Росія все ще «готова до російсько-американського саміту в Будапешті». Як зазначив Лавров, зустріч російського та американського президентів не відбулась після того, як Трамп отримав неофіційні доповіді.

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Кремль сподівається на готовність президента США Дональда Трампа сприяти врегулюванню війни в Україні. Про це він сказав в інтерв'ю CNN, підкресливши, що Москва готова налагоджувати відносини з Вашингтоном «так швидко, як готова Америка».

США про обмін Британії розвідданими

Державний секретар США Марко Рубіо спростував інформацію про те, що Велика Британія припинила обмін розвідувальними даними зі США.

Рубіо назвав повідомлення CNN «неправдивою історією», наголосивши на тому, що Сполучені Штати мають дуже міцне партнерство з Великою Британією.

Зустріч Умєрова з турецькими посадовцями

Секретар РНБО України Рустем Умєров провів зустріч з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом. З Фіданом вони обговорили ситуацію на фронті, наслідки російських атак на українські міста та подальші кроки для зміцнення обороноздатності.

Умєров зазначив, що провів зустріч з міністром оборони Туреччини Яшаром Гулером, головою Національної розвідувальної організації Ібрагімом Калином та зовнішньополітичним радником президента Ердогана Акіфом Чагатаєм Киличем.