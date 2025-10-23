Головна Країна Події в Україні
РФ атакувала рятувальників в Оріхові: є поранений (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
РФ атакувала рятувальників в Оріхові: є поранений (фото)
Пошкоджено пожежний автомобіль
фото: ДСНС Запоріжжя

Рятувальника транспортували до лікарні

Російська терористична армія вдарила FPV-дроном по пожежно-рятувальному автомобілю після ліквідації пожежі в Оріхові Запорізької області. Внаслідок чого є поранений. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Один рятувальник отримав поранення плеча та мінно-вибухову травму. Його транспортували до лікарні. Інші надзвичайники не постраждали.

РФ атакувала рятувальників в Оріхові: є поранений (фото) фото 1

Також пошкоджено пожежний автомобіль. «Це ще один приклад свідомих атак окупантів на рятувальників – людей, які щодня рятують життя інших, ризикуючи власним», – наголошує ДСНС.

РФ атакувала рятувальників в Оріхові: є поранений (фото) фото 2

Нагадаємо, у Херсоні російські війська вдарили БпЛА по рятувальниках. «Вночі внаслідок влучання ворожих безпілотників сталося загоряння багатоповерхівки у передмісті Херсона. Під час ліквідації наслідків обстрілу росіяни вдарили дроном по надзвичайниках. Уламками пошкоджено пожежний автомобіль», – йдеться у повідомленні ДСНС.

До слова, Полтавська область у ніч проти 3 жовтня зазнала масованого комбінованого удару з боку російських військ. Регіон атакували крилатими ракетами та безпілотними літальними апаратами (БпЛА). Під час ліквідації наслідків нічного обстрілу рятувальники ДСНС потрапили під повторний ракетний удар.

