РФ атакувала рятувальників в Оріхові: є поранений (фото)

Рятувальника транспортували до лікарні

Російська терористична армія вдарила FPV-дроном по пожежно-рятувальному автомобілю після ліквідації пожежі в Оріхові Запорізької області. Внаслідок чого є поранений. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Один рятувальник отримав поранення плеча та мінно-вибухову травму. Його транспортували до лікарні. Інші надзвичайники не постраждали.

Також пошкоджено пожежний автомобіль. «Це ще один приклад свідомих атак окупантів на рятувальників – людей, які щодня рятують життя інших, ризикуючи власним», – наголошує ДСНС.

Нагадаємо, у Херсоні російські війська вдарили БпЛА по рятувальниках. «Вночі внаслідок влучання ворожих безпілотників сталося загоряння багатоповерхівки у передмісті Херсона. Під час ліквідації наслідків обстрілу росіяни вдарили дроном по надзвичайниках. Уламками пошкоджено пожежний автомобіль», – йдеться у повідомленні ДСНС.

До слова, Полтавська область у ніч проти 3 жовтня зазнала масованого комбінованого удару з боку російських військ. Регіон атакували крилатими ракетами та безпілотними літальними апаратами (БпЛА). Під час ліквідації наслідків нічного обстрілу рятувальники ДСНС потрапили під повторний ракетний удар.