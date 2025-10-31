FT: Євросоюз готує план швидкого перекидання військ у разі війни

План розробляється у співпраці Єврокомісії, урядів держав-членів і НАТО

Єврокомісія у листопаді представить проєкт плану з розвитку транспортної інфраструктури та митних процедур у Європейському Союзі, щоб прискорити переміщення танків і важкої техніки континентом у разі війни. Як зазначили європейські посадовці, головна мета ініціативи – скоротити час, необхідний для пересування військових підрозділів територією ЄС. Поштовхом до розробки документа стали побоювання, що Росія може розширити агресію за межі України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

Одна з ключових ідей полягає у створенні спільного механізму «військової мобільності» за аналогією з діючою системою взаємодопомоги під час масштабних пожеж у Європі. Країнам ЄС можуть запропонувати передавати до фонду солідарності катери, літаки, залізничні вагони, пороми та вантажівки, щоб інші держави могли оперативно перекидати війська й техніку у разі потреби.

План розробляється у співпраці Єврокомісії, урядів держав-членів і НАТО. Обговорення перебувають на ранньому етапі.

Наразі більшість європейських армій не мають власного транспорту для таких операцій і змушені орендувати літаки чи потяги у приватних компаній. Тому Єврокомісія може зобов’язати країни зареєструвати всі транспортні засоби, які можна залучити у разі мобілізації, та навіть розглядає можливість створення власного парку вантажівок і залізничних вагонів, хоча реалізація цієї ідеї ускладнена обмеженим бюджетом ЄС.

Запропонований документ є частиною ширшої програми з посилення військової готовності Європи. Серед інших ініціатив – скорочення митної бюрократії, уніфікація залізничних колій і модернізація мостів, здатних витримати вагу військових конвоїв.

Єврокомісія заявила, що до кінця 2027 року планує створити загальноєвропейську систему військової мобільності з узгодженими процедурами, транспортними коридорами, портами, аеропортами й інфраструктурою, що дозволить оперативно пересувати війська в межах ЄС у координації з НАТО.

Відомо, що країни Євросоюзу сприймають Росію як загрозу номер один європейській безпеці і готуються до війни з нею в найближчому майбутньому.

