Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Прощання з Капрановим та затримання агента, що готував замах на Зеленського. Головне за 18 квітня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Прощання з Капрановим та затримання агента, що готував замах на Зеленського. Головне за 18 квітня
фото: eurosolidarity.org

У Києві українці попрощалися з відомим публіцистом, письменником та громадським діячем Дмитром Капрановим, який помер 16 квітня у віці 56 років

Польща викрила російського агента, який планував замах на Зеленського, суд дозволив конфіскувати активи експрезидента «Мотор Січі», у Києві попрощалися з Дмитром Капрановим. «Главком» склав добірку новин 18 квітня, щоб ви були в курсі головних подій:

Суд дозволив конфіскувати активи експрезидента «Мотор Січі»

Сьогодні, 18 квітня, Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) задовольнив позов Мін'юсту про стягнення у дохід держави активів експрезидента «Мотор Січі» Вячеслава Богуслаєва та колишнього топменеджера компанії Петра Кононенка.

Відтак в дохід держави стягнуто корпоративні права десятка юридичних осіб, серед яких 100% страхової компанії «Мотор-Гарант», Вінницький авіазавод, ТОВ «Вертольоти МСБ», Мотор-Банк, 74% фірми «Жекон». СК «Мотор-Гарант» у кінці грудня втратила всі ліцензії на надання фінансових послуг через санкції проти Богуслаєва, а Вінницький авіазавод уже де-факто перебуває під контролем держави й переданий в управління раніше націоналізованої «Мотор Січі». Мотор-Банк, за умовами меморандуму з Міжнародним валютним фондом, потрібно буде передати у Фонд гарантування вкладів.

Генерал СБУ Вітюк знімав розстріли на Майдані з боку «Беркуту»

Очільник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк у 2014 році знімав як «Беркут» розстрілював протестувальників на Майдані. Про це повідомило у своєму розслідуванні «Слідство.Інфо».

Як з’ясували журналісти, на одному з відео на розі вулиць Банкова та Інститутська, потрапив чоловік у цивільному одязі й темній шапці. Він знімав на свій телефон, як «беркутівці» стріляють у мітингувальників.

Польща викрила російського агента, який планував замах на Зеленського

Українські та польські спецслужби змогли викрити і затримати агента Росії, який допомагав підготуватися до можливого замаху на президента Володимира Зеленського.

Задумом громадянина Польщі був збір і передача Росії інформації про безпеку аеропорту Жешув-Ясенка. Це мало, серед іншого, допомогти російським спецслужбам спланувати можливий замах на президента України Володимира Зеленського під час його перебування на території Польщі.

Співробітники СБУ та українські прокурори поінформували польських колег про можливе скоєння замаху та передали їм ключові докази у цій справі.

У Києві попрощалися з Дмитром Капрановим

У Києві українці попрощалися з відомим публіцистом, письменником та громадським діячем Дмитром Капрановим, який помер 16 квітня у віці 56 років. Відспівали автора у Михайлівському золотоверхому соборі, після чого тіло повезли на Байкове кладовище.

Під час служби на «Українському радіо» також ішов радіофільм «Дмитро Капранов. Медитативний вальс». Як повідомив брат-близнюк Дмитра Віталій Капранов, причиною смерті стали проблеми з серцем. Прощання тривало приблизно три години.

СБУ затримала помічника Шуфрича, який фінансував Росгвардію в Криму

Правоохоронці затримали помічника народного депутата Нестора Шуфрича, який фінансував Росгвардію в Криму. Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного фігуранта у справі народного депутата Нестора Шуфрича, якого підозрюють у фінансуванні Росгвардії у тимчасово захопленому Криму.

За матеріалами справи, зловмисник відповідав за юридичні аспекти оборудки. Зокрема, він займався укладанням договору із структурами Росгвардії на охорону підконтрольної нардепу елітної нерухомості в Криму.

Усього за три місяці на рахунки окупантів було переведено понад пів мільйона російських рублів. Призначення платежів – надання «послуг воєнізованої охорони» об’єктів народного депутата на території півострова.

Читайте також:

Теги: війна Володимир Зеленський СБУ Київ суд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іран минулими вихідними здійснив масштабну атаку на Ізраїль
В Ізраїлі пройшов військовий кабінет, присвячений відповіді Ірану на його атаку: що вирішили
Вчора, 00:35
Європейські партнери вичікують, як зміниться ситуація на фронті й тоді прийматимуть рішення по Придністров’ю
Звільнення Придністров’я. Погані новини Сусіди
12 квiтня, 10:55
За словами американських чиновників, не існує жодного «плану Б» щодо допомоги Україні
Білий дім не має «плану Б» для допомоги Україні, окрім $60 млрд – Bloomberg
11 квiтня, 21:22
Як зазначив Синєгубов, примусової евакуації з Харкова не буде
Влада Харківщини хоче примусово евакуювати жителів 47 населених пунктів
11 квiтня, 17:21
До повномасштабного вторгнення ГМК був флагманом інвестиційних процесів у країні
Україна має боротися за виключення з-під дії екологічного податку ЄС – GMK Center
11 квiтня, 14:57
Окупанти знову активно обстрілють прифронтові українські міста
Про «санітарну зону» на території Росії, або Як грантувати безпеку для Харкова
9 квiтня, 16:53
Скількох українців стратили росіяни: заява Офісу генпрокурора
Скількох українців стратили росіяни: заява Офісу генпрокурора
9 квiтня, 13:20
Наслідки ворожих обстрілів Запорізької області
Росіяни накрили «Градами» Запорізьку область: троє загиблих
7 квiтня, 10:38
У попередні роки UEFA також платила Суркісу чималі кошти
Нардеп Суркіс досі отримує солідні виплати від UEFA
1 квiтня, 09:48

Події в Україні

Прощання з Капрановим та затримання агента, що готував замах на Зеленського. Головне за 18 квітня
Прощання з Капрановим та затримання агента, що готував замах на Зеленського. Головне за 18 квітня
Російські загарбники припинили штурмові дії на одному з напрямків – Генштаб
Російські загарбники припинили штурмові дії на одному з напрямків – Генштаб
Удар по аеродрому в Джанкої. Генштаб показав відео
Удар по аеродрому в Джанкої. Генштаб показав відео
На Чернігівщині росіяни атакували дронами автомобіль, що привіз хліб у магазин
На Чернігівщині росіяни атакували дронами автомобіль, що привіз хліб у магазин
СБУ затримала помічника Шуфрича, який фінансував Росгвардію в Криму
СБУ затримала помічника Шуфрича, який фінансував Росгвардію в Криму
Виробник Iris-T: Ще одна система буде в Україні за кілька тижнів
Виробник Iris-T: Ще одна система буде в Україні за кілька тижнів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
78K
З якими хворобами звільняють від мобілізації. Повний перелік
24K
На Івано-Франківщині лунають вибухи
16K
Спікер Джонсон повідомив, що є критично важливим для ЗСУ
14K
Кремль відреагував на надання допомоги Україні від США
9373
Вибухи на Хмельниччині, допомога Україні від США: головне за ніч
5775
Посол розповів, як змінилося ставлення Ізраїлю до українських біженців за останні два роки

Новини

У Києві попрощалися з Дмитром Капрановим (фото)
Сьогодні, 17:30
Збереження робочих місць і підтримка економіки: роль «Темп-3000» у стабілізації ситуації в Україні
Вчора, 18:13
Бізнес назвав умови для збільшення потужностей розподіленої генерації
Вчора, 15:06
Федерація настільного тенісу Маріуполя відвідала спортивні збори за підтримки Favbet Foundation
15 квiтня, 17:28
З початку 2024 року Фонд Дениса Парамонова допоміг майже трьом тисячам жителям деокупованих територій
15 квiтня, 16:19
Вибухи в Дніпрі, Ізраїль не визначився з відповіддю на атаку Ірану: головне за ніч
15 квiтня, 06:50

Прес-релізи

Букети з цукерок «Пригощайся»: як їх зробити та де придбати цукерки для букета?
Букети з цукерок «Пригощайся»: як їх зробити та де придбати цукерки для букета?
16 квiтня, 17:06
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua