Прощання з Капрановим та затримання агента, що готував замах на Зеленського. Головне за 18 квітня

У Києві українці попрощалися з відомим публіцистом, письменником та громадським діячем Дмитром Капрановим, який помер 16 квітня у віці 56 років

Польща викрила російського агента, який планував замах на Зеленського, суд дозволив конфіскувати активи експрезидента «Мотор Січі», у Києві попрощалися з Дмитром Капрановим. «Главком» склав добірку новин 18 квітня, щоб ви були в курсі головних подій:

Суд дозволив конфіскувати активи експрезидента «Мотор Січі»

Сьогодні, 18 квітня, Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) задовольнив позов Мін'юсту про стягнення у дохід держави активів експрезидента «Мотор Січі» Вячеслава Богуслаєва та колишнього топменеджера компанії Петра Кононенка.

Відтак в дохід держави стягнуто корпоративні права десятка юридичних осіб, серед яких 100% страхової компанії «Мотор-Гарант», Вінницький авіазавод, ТОВ «Вертольоти МСБ», Мотор-Банк, 74% фірми «Жекон». СК «Мотор-Гарант» у кінці грудня втратила всі ліцензії на надання фінансових послуг через санкції проти Богуслаєва, а Вінницький авіазавод уже де-факто перебуває під контролем держави й переданий в управління раніше націоналізованої «Мотор Січі». Мотор-Банк, за умовами меморандуму з Міжнародним валютним фондом, потрібно буде передати у Фонд гарантування вкладів.

Генерал СБУ Вітюк знімав розстріли на Майдані з боку «Беркуту»

Очільник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк у 2014 році знімав як «Беркут» розстрілював протестувальників на Майдані. Про це повідомило у своєму розслідуванні «Слідство.Інфо».

Як з’ясували журналісти, на одному з відео на розі вулиць Банкова та Інститутська, потрапив чоловік у цивільному одязі й темній шапці. Він знімав на свій телефон, як «беркутівці» стріляють у мітингувальників.

Польща викрила російського агента, який планував замах на Зеленського

Українські та польські спецслужби змогли викрити і затримати агента Росії, який допомагав підготуватися до можливого замаху на президента Володимира Зеленського.

Задумом громадянина Польщі був збір і передача Росії інформації про безпеку аеропорту Жешув-Ясенка. Це мало, серед іншого, допомогти російським спецслужбам спланувати можливий замах на президента України Володимира Зеленського під час його перебування на території Польщі.

Співробітники СБУ та українські прокурори поінформували польських колег про можливе скоєння замаху та передали їм ключові докази у цій справі.

У Києві попрощалися з Дмитром Капрановим

У Києві українці попрощалися з відомим публіцистом, письменником та громадським діячем Дмитром Капрановим, який помер 16 квітня у віці 56 років. Відспівали автора у Михайлівському золотоверхому соборі, після чого тіло повезли на Байкове кладовище.

Під час служби на «Українському радіо» також ішов радіофільм «Дмитро Капранов. Медитативний вальс». Як повідомив брат-близнюк Дмитра Віталій Капранов, причиною смерті стали проблеми з серцем. Прощання тривало приблизно три години.

СБУ затримала помічника Шуфрича, який фінансував Росгвардію в Криму

Правоохоронці затримали помічника народного депутата Нестора Шуфрича, який фінансував Росгвардію в Криму. Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного фігуранта у справі народного депутата Нестора Шуфрича, якого підозрюють у фінансуванні Росгвардії у тимчасово захопленому Криму.

За матеріалами справи, зловмисник відповідав за юридичні аспекти оборудки. Зокрема, він займався укладанням договору із структурами Росгвардії на охорону підконтрольної нардепу елітної нерухомості в Криму.

Усього за три місяці на рахунки окупантів було переведено понад пів мільйона російських рублів. Призначення платежів – надання «послуг воєнізованої охорони» об’єктів народного депутата на території півострова.