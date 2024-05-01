Росія атакувала Одесу балістичними ракетами: є загиблі та поранені

Внаслідок російської атаки є пошкодження цивільної інфраструктури

30 квітня Росія атакувала Одесу балістичними ракетами. Внаслідок чого загинуло троє людей, ще троє поранені. Про це повідомляє голова Одеської ОДА Олег Кіпер.

Постраждалим надається вся необхідна медична допомога. Також є пошкодження цивільної інфраструктури.

«Висловлюю щирі співчуття родинам загиблих», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 30 квітня о 23:31 в Одесі прогриміли вибухи. Про це повідомляє Суспільне. Напередодні Повітряні сили України попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня: «Одеса – терміново в укриття!».